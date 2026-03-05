İranlı Kürt Milisler Hakkındaki Haber Geri Çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İranlı Kürt Milisler Hakkındaki Haber Geri Çekildi

05.03.2026 03:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Axios'un muhabiri, İranlı Kürt milislerin saldırı iddiasını geri çekti ve çelişkili bilgiler mevcut.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, İranlı Kürt milislerin İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattığı iddiasını haberleştiren ABD medyası, söz konusu haberi geri çekti.

Amerikan haber platformu Axios'un muhabiri Barack Ravid, konuya ilişkin önceki haberini geri çekerek, İran'daki duruma dair güncel bir açıklama yaptı.

ABD yerel saatiyle öğleden sonra ABD'li bir yetkiliye dayanarak, "İranlı Kürt milislerin İran'ın kuzeybatısında bir kara saldırısı başlattığı" iddiasını haberleştiren Ravid, X hesabından yaptığı bu açıklamasını silerek haberi geri çekti.

Ravid, yeni bir açıklama yaparak, "Irak sınırına yakın İran'ın kuzeybatısında neler olup bittiğine dair çelişkili haberler var. İranlı Kürt milislerin kara saldırısı başladı mı, yoksa önümüzdeki saatlerde başlayacak mı belli değil. İranlı Kürt gruplardan birinin üst düzey yetkilisi, bana yaptığı açıklamada, kara saldırısının başladığı iddiasını yalanladı." ifadelerini kullandı.

Axios'un ilk haberinde, isimsiz bir ABD'li yetkiliye dayanarak, İranlı Kürt milislerin İran'ın kuzeybatısında bir kara saldırısı başlattığı iddiası paylaşılmıştı.

Söz konusu milisler, varlığını Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) altında sürdüren küçük İranlı muhalif gruplardan oluşuyor.

Beyaz Saray'ın açıklaması

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün düzenlediği basın brifinginde konuya ilişkin bir soruya yanıt vermişti.

Leavitt, ABD'nin İran'da bir halk ayaklanmasını teşvik etmek amacıyla bölgedeki Kürt güçlerini silahlandırmayı düşünüp düşünmediği konusunda, "Başkan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) böyle bir plana onay verdiğini iddia eden haberler tamamen yanlıştır ve bu şekilde yazılmamalıdır." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İranlı Kürt Milisler Hakkındaki Haber Geri Çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu
İlginç sürpriz Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun

01:18
ABD basını: İranlı Kürt milisler İran’ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattı
ABD basını: İranlı Kürt milisler İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattı
00:09
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
23:50
Yunanistan’a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası’na ulaştı
Yunanistan'a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası'na ulaştı
23:29
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 04:02:45. #7.13#
SON DAKİKA: İranlı Kürt Milisler Hakkındaki Haber Geri Çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.