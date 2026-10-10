İranlı yetkili Rızai, Rubio'nun Pers sözlerine Birinci Şapur'u hatırlattı - Son Dakika
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İranlı yetkili Rızai, Rubio'nun Pers sözlerine Birinci Şapur'u hatırlattı

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Pers İmparatorluğu'na yönelik sözlerine Birinci Şapur üzerinden yanıt verdi. Rızai, tarihin tekrarına hazır olunması uyarısı yaptı; Kalibaf da işgalcilerin utançla döndüğünü söyledi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Pers İmparatorluğu'nu hedef alan açıklamalarına ilişkin, "Tarihi gündeme getiren kişi, tarihin tekrarına da hazır olmalıdır." dedi.

Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Rubio'nun açıklamalarına "Birinci Şapur önünde diz çöken Roma İmparatoru" tasviri ile cevap verdi.

Rubio'nun genel manada "medeniyetler çatışmasını" çağrıştıran ve Pers İmparatorluğu'nu hedef alan açıklamalarına ilişkin Rızai, "İran karşısında yaşadıkları yenilgi ve aşağılanmanın ardından Atina'ya giderek bir medeniyet savaşı hikayesi oluşturmaya çalışanların, tarihin bir başka önemli sayfasını da okumaları daha iyi olur. Roma İmparatoru'nun, Sasani İmparatoru Şapur'un önünde diz çöktüğü sayfayı. Tarihi gündeme getiren kişi, tarihin tekrarına da hazır olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da Rubio'nun açıklamaları hakkında, tarih boyunca İranlıların, İran topraklarını işgal etmek isteyenlerle karşı karşıya kaldığını ancak "işgalcilerin" utanç içinde geri döndüğünü söyledi.

Rubio, 8 Ekim'de ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu'nun 6'ncı turu kapsamında geldiği Yunanistan'ın başkenti Atina'daki tarihi Akropolis Tepesi'nde yaptığı konuşmada Pers İmparatorluğu'nu hedef almış, Persleri işgalci olarak nitelemişti.

Kaynak: AA
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