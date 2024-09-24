İrlanda Başbakanı'ndan İsrail'e Eleştiri - Son Dakika
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İrlanda Başbakanı'ndan İsrail'e Eleştiri

Harris, İsrail’in Lübnan saldırılarını uluslararası hukukun çiğnenmesi olarak değerlendirdi.

24.09.2024 14:48
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İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Ne yazık ki uluslararası hukukun çiğnenmesi ve sivillerin korunmasına yönelik angajman kuralları hiçe sayılarak bir kez daha bütünüyle göz ardı ediliyor." dedi.

Harris, CNN International televizyonundan Cristiane Amanpour'a verdiği röportajda, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının "olağanüstü tehlikeli bir duruma yol açtığı" değerlendirmesinde bulundu.

İrlanda Başbakanı Harris, " Orta Doğu'daki savaş açısından potansiyel olarak yıkıcı ikinci bir cephenin açıldığını gördük." ifadesini kullandı.

Bu saldırılarda Lübnan'daki sivillerin hedef alındığını vurgulayan Harris, "Burada terörizme karşı hedefe yönelik bir yanıt görmüyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında ölenler arasında çocukların olduğuna ve çok sayıda kişinin de yaralandığına işaret eden Harris, "Dolayısıyla ne yazık ki uluslararası hukukun çiğnenmesi ve sivillerin korunmasına yönelik angajman kuralları hiçe sayılarak bir kez daha bütünüyle göz ardı ediliyor." dedi.

"Gerilimin tırmandığı bir ortamda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya geleceğiz"

Harris, Lübnan'daki İrlandalı barış gücü askerlerinin güvende olduğunu ancak kendilerini savunma ve koruma kabiliyetine sahip olmayan siviller konusunda endişe duyduğunu dile getirdi.

İrlanda Başbakanı, "Bu hafta burada Birleşmiş Milletlerde (BM) gerilimi azaltmayı konuşuyor olmamız gerekirken bunun yerine gerilimin tırmandığı bir ortamda BM Genel Kurulu'nda bir araya geleceğiz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a dünden itibaren düzenlediği saldırılarda 492 kişi öldü

İsrail ordusu, dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 35'i çocuk, 58'i kadın 492 kişinin öldüğünü, 1645 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İrlanda Başbakanı'ndan İsrail'e Eleştiri - Son Dakika

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