İrlanda'dan Lübnan Ateşkesine Destek

Güncel

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail ile Hizbullah arasında imzalanan Lübnan'daki ateşkesten memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Martin, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan'da ateşkes imzalanmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Tarafların ateşkesi kalıcı barış için kullanması gerektiğini kaydeden Martin, Lübnan'da siyasi çözüm ve iyileşme ile büyük bir insani yardıma ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Mavi Hat'ın iki tarafında da halkın evlerine dönmesinin önemine vurgu yapan Martin, "Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personelinin güvenliğine saygı gösterildiğini görmemiz gerekiyor. İran da dahil, bölgede etkisi olanlar, bu etkilerini anlaşmayı olumlu şekilde desteklemek için kullanmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Martin, "Lübnan'da ateşkes, Gazze'de şiddetin acilen durması gerektiğinin altını çiziyor. Derhal ateşkes olmalı, esirler salıverilmeli ve Gazze'ye büyük çaplı insani yardım gönderilmelidir." ifadelerini kullandı.