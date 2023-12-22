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İş Bankası'nın Workup Gaming programı mezunlarını verdi

Türkiye İş Bankası'nın desteklediği Workup Gaming programının ilk dönem mezunları, Demo Day etkinliğiyle mezuniyetlerini kutladı. Program kapsamında 4 girişim 1,2 milyon dolar yatırım aldı.

İş Bankası\'nın Workup Gaming programı mezunlarını verdi
22.12.2023 - 17:39,
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Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Gaming, ilk dönem mezunlarını verdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı ile 2017'den bu yana farklı dikeylerde faaliyet gösteren startupları destekleyen Türkiye İş Bankası'nın, haziranda başlattığı, eğitim amaçlı oyun üreten girişimlere ve oyun stüdyolarına yönelik programı Workup Gaming'in ilk dönem girişimleri "Demo Day" etkinliğiyle mezun oldu.

Etkinlikte, oyununu büyüten, yatırım alan ve oyun geliştiren girişimler ile oyun stüdyoları, programdaki deneyimlerini anlattı.

Networking etkinliğinde Workup Gaming programından mezun 10 girişim, iş modellerini ve yol haritalarını yatırımcılar, ekosistem paydaşları, İş Bankası ve iştiraklerinden yöneticilerle paylaşırken oyunlarını davetlilere denetme fırsatı da buldu.

Amaç, okul çağındaki çocukların bilişsel gelişimine katkı sağlamak

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, geleceğin yetkinliklerini yakalamak ve hem okul öncesi hem de okul çağındaki çocukların bilişsel gelişimine katkı sağlamak amacıyla oyun geliştiren ve geliştirmek isteyen startuplarla başladıkları yolculukta çok güzel sonuçlar elde ettiklerini vurguladı.

Oyun dikeyindeki girişimcilerin ekosistemde önemli bir lokomotif haline geldiğine ve Türkiye'nin Avrupa pazarında İngiltere'den sonra oyun stüdyosu sayısında ikinci sırada yer aldığına dikkati çeken Lüle, "Genç, dinamik, mobil penetrasyonu yüksek ve oyunu seven bir pazar olarak globalde yakaladığımız başarı memnuniyet verici. Eğitim odaklı teknolojileri de ihraç ederek yeni hikayeler yazacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

4 girişim 1,2 milyon dolar yatırım aldı

Workup Gaming Girişimcilik Programı, Türkiye İş Bankası'nın ana desteğiyle, Türkiye Bilişim Vakfı, Boğaziçi Ventures, Joy Game ve Dojo Talent partnerliğinde oluşturuldu.

Oyun alanında faaliyet gösteren startuplar ve oyun stüdyoları, 6 ay süren program boyunca eğitim odaklı oyunlar üretti veya daha önce geliştirdikleri oyunları geliştirdi ve ölçeklendirdi. Program süresince 4 girişim 1,2 milyon doları tutarında yatırım aldı.

Program kapsamında sunulan imkanlar sayesinde girişimciler, alanında uzman 15 mentor ile 60 saatin üzerinde görüşme yaptı, 11 eğitim ve 4 teknik çalıştay ile becerilerini geliştirdi. Oluşturulan topluluk sayesinde 3 girişim yeni çalışanlar kazandı.

Workup Gaming birinci dönem mezunları Kidlab, Compactive, Hyperactive, Yuyuto, Funrika, Tunga Games, Pangea VR, Funly, OYEDU ve Gamester oldu.

Kaynak: DHA
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