80 kişilik AFAD ekibi, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına katılacak - Son Dakika
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80 kişilik AFAD ekibi, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına katılacak

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AFAD, Suriye'deki Sednaya Askeri Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişilere yönelik ağır arama kurtarma ekipleri göndereceğini açıkladı. 80 kişilik ekip, gelişmiş cihazlarla detaylı arama yapacak.

15.12.2024 23:16
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'deki Sednaya Askeri Hapishanesinde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için arama kurtarma ekibi gönderecek.

AFAD, SEDNAYA'YA EKİP GÖNDERECEK

AFAD'dan yapılan açıklamada, Suriye'de çöken rejimin Savunma Bakanlığına bağlı olan Sednaya Askeri Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için ağır arama kurtarma ekipleri sevk edileceğini bildirildi.

80 KİŞİLİK EKİP YARIN SURİYE'DE

Eski rejime karşıt göstericilerin tutulduğu ve işkence gördüğü yer olarak bilinen Sednaya'da, AFAD ekiplerinin gelişmiş arama kurtarma cihazlarıyla detaylı arama tarama faaliyeti gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, 80 kişilik ekibin, yarın alana ulaşarak çalışmalara başlayacağı ifade edildi. Açıklamada, AFAD Başkanı Okay Memiş'in konuyla ilgili medya mensuplarına açıklamada bulunacağı kaydedildi.

80 kişilik AFAD ekibi, Sednaya Hapishanesi\'nde arama kurtarma çalışmalarına katılacak
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, AFAD, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel 80 kişilik AFAD ekibi, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Murat:
    Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan 78 88 Yanıtla
    AHMET YILMAZ:
    Karinabasimmurat 25 39
    Serkan Yalçın:
    oe murat 12 19
    Selim Kayisi:
    İsrail Suriyenin yarısına sahip çıkacak. Teşekkürler Murat. 9 4
  • Aa:
    burayı sakın yıkmayın korumaya alın.Insanoglu ne kadar aşağılık olabilir herkes görsün.Korumaya alınki yapılanları kimse unutmasin 79 6 Yanıtla
  • Osman Aydoğan:
    Arkadaşlar inanmayın şubat depremini yaşamış bir Malatyalı olarak söylüyorum bizim öyle yüksek teknolojik kurtarma ekipmanlarımız yok madem vardı neden deprem zamanın da kullanılmadı. 39 38 Yanıtla
  • Çelikk:
    Daha Bu Suriye'nin Sorunları Bitmez 40 7 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    fulya öztürküde yollayın o sever 33 9 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Bu hapishane herkes çıktıktan sonra sembolik olarak hal tarafından yakılıp yıkılmalı 24 12 Yanıtla
    Tahir Cetiner:
    bence esad askerlerini ve kendisini buraya atmalilar 22 12
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SON DAKİKA: 80 kişilik AFAD ekibi, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına katılacak - Son Dakika
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