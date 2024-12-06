İş Cinayetlerinde Kasım Ayında 164 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İş Cinayetlerinde Kasım Ayında 164 İşçi Hayatını Kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporuna göre, 2024 yılı kasım ayında en az 164 işçi iş cinayetleri sonucunda hayatını kaybetti. 2023 yılı boyunca ise toplamda en az 1708 işçi yaşamını yitirdi. İş cinayetlerinin başlıca nedenleri arasında yetersiz iş güvenliği önlemleri ve aşırı çalışma koşulları bulunuyor.

06.12.2024 13:24  Güncelleme: 14:16
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(ANKARA) - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin verilerine göre; kasım ayında 164, yılın ilk on bir ayında ise en az 1708 işçi hayatını kaybetti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2024 yılı kasım ayına ilişkin iş cinayetleri raporunu açıkladı. Yüzde 71'ini ulusal basından; yüzde 29'unu ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla Kasım ayında en az 164, yılın ilk on bir ayında en az 1708 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

İSİG Meclisi'nin raporunda, "İş cinayetlerine sektörel olarak bakarsak sanayide 76 işçi, inşaatta 42 işçi, hizmette 26 işçi ve tarımda 20 işçi hayatını kaybetti. Patronların maliyet görüp İSİG önlemlerini almaması ya da yetersiz alması, devletin gerekli denetimleri yapmaması, aşırı-uzun-yoğun çalıştırma ve sendikal örgütlenmenin engellenmesi iş cinayetlerinin temel nedenlerini oluşturuyor" ifadeleri kullanıldı. Rapora göre kasım ayında iş cinayetlerinin iş kollarına göre dağılımı şöyle:

En çok inşaat ve taşımacılık iş kolunda ölümler yaşandı

Rapora göre inşaat, yol işkolunda 42 işçi, taşımacılık işkolunda 23 işçi, tarım, orman işkolunda 20 emekçi (10 işçi ve 10 çiftçi), metal işkolunda 13 işçi, ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 8 işçi, enerji işkolunda 7 işçi, gıda, şeker işkolunda 6 işçi, belediye, genel işler işkolunda 6 işçi, madencilik işkolunda 5 işçi, ağaç, kağıt işkolunda 5 işçi, sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 5 işçi, konaklama, eğlence işkolunda 4 işçi, tekstil, deri işkolunda 3 işçi, savunma, güvenlik işkolunda 3 işçi, çimento, toprak, cam işkolunda 2 işçi, petro-kimya, lastik işkolunda 1 işçi yaşamını yitirirken, işkolu belirlenemeyen 11 işçi daha yaşamını yitirdi.

Ölüm nedenlerinde ilk sırada trafik ve servis kazası var

Kasım ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı ise şöyle:

Trafik, servis kazası nedeniyle 35 işçi; yüksekten düşme nedeniyle 33 işçi; ezilme, göçük nedeniyle 25 işçi; kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 19 işçi; patlama, yanma nedeniyle 8 işçi; şiddet nedeniyle 8 işçi; elektrik çarpması nedeniyle 7 işçi; intihar nedeniyle 6 işçi; nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 4 işçi; zehirlenme, boğulma nedeniyle 4 işçi; kesilme, kopma nedeniyle 2 işçi; diğer nedenlerden dolayı 13 işçi hayatını kaybetti.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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