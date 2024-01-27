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İş İnsanı Mardin Tanıtım Günleri'nde Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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İş İnsanı Mardin Tanıtım Günleri'nde Silahlı Saldırıya Uğradı

İstanbul'da düzenlenen Mardin Tanıtım Günleri'nde çıkan tartışmada iş insanı Nedim Kaya silahla vuruldu. Yaralanan Kaya hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İş İnsanı Mardin Tanıtım Günleri\'nde Silahlı Saldırıya Uğradı
27.01.2024 - 22:22,
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İŞ insanı Nedim Kaya, Mardin Dernekleri Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Mardin Tanıtım Günleri'nde çıkan tartışmada silahla vuruldu. Olayda yaralanan Kaya, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mardin Tanıtım Günleri'nin düzenlendiği Atatürk Havalimanı'ndaki fuar alanında saat 18.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mardin Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen tanıtım günlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu tartışma sırasında iş insanı Nedim Kaya silahla vuruldu. Bacağından yaralandığı öğrenilen Kaya'ya ilk olarak çevredekiler müdahale etti. Kaya'yı yaralayan şüpheli ise, etrafa ateş ederek geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı Nedim Kaya olay yerine gelen polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, tanıtım günlerinin yapıldığı alan ekipler tarafından boşaltılarak güvenlik önlemi alındı. İncelemelerin ardından polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İş İnsanı Mardin Tanıtım Günleri'nde Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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