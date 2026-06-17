İsa Özkul'un Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsa Özkul'un Cenazesi Toprağa Verildi

İsa Özkul\'un Cenazesi Toprağa Verildi
17.06.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göksu Çayı'nda kaybolan İsa Özkul, cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, akrabalarının nikahından sonra yakınlarıyla gittiği piknikte Göksu Çayı'na girip kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan İsa Özkul (18), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 11 Haziran'da Göksu Çayı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Vakıf Aksu, Hasan Gulüsarı, Ali Yıldız ve İsa Özkol, akrabalarının nikah töreninden sonra piknik yapmak için Göksu Çayı'na gitti. Serinlemek için çaya giren 4 kişi, bir süre sonra akıntıya kapılıp, suda sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden çevredekiler, suya girip akıntıyla sürüklenen Vakıf Aksu, Hasan Gulüsarı ve Ali Yıldız'ı kurtardı. İsa Özkol ise suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi. Kurtarılan 3 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dalgıç polisler, kaybolan Özkol'u bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

Adıyaman'daki ekiplerin yanı sıra Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli Kurbağa Adamlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri, AFAD ekipleri ve farklı illerden gelen yaklaşık 100 kişilik arama kurtarma personeli de çalışmalara katıldı. Su altı ve su üstünde yürütülen kapsamlı çalışmalarda Malatya Jandarma Arama Kurtarma Ekipleri (JAK), İsa Özkul'un cesedine ulaştı.

Olay yeri incelemelerinin ardından Özkul'un cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Otopsinin ardından İsa Özkul'un cenazesi, Mustafa Baba Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Taşlıyazı köyünde toprağa verildi. Cenazede Özkul'un yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Göksu, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsa Özkul'un Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Polonya’da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti Polonya'da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti
Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi
Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran: Köpekler ilk Nevzat Bahtiyar’ın evinin yanında havlamaya başladı Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köpekler ilk Nevzat Bahtiyar’ın evinin yanında havlamaya başladı
Doruk Madencilik’te İşçi Alacakları İçin Protokol İmzalandı Doruk Madencilik'te İşçi Alacakları İçin Protokol İmzalandı
Premier Lig’e yükselen Acun Ilıcalı’nın Hull City’si ilk bombayı patlatıyor Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk bombayı patlatıyor

16:01
Galatasaray’da Jhon Duran heyecanı Okan Buruk’tan onay çıktı
Galatasaray'da Jhon Duran heyecanı! Okan Buruk'tan onay çıktı
15:27
Kuralar çekildi RAMS Başakşehir’in Avrupa’daki rakibi belli oldu
Kuralar çekildi! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu
14:38
Bahçeli’nin “Yanındayız“ dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
Bahçeli'nin "Yanındayız" dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
14:18
G7 zirvesine geç kalan Trump’tan bomba tepki: Patron benim
G7 zirvesine geç kalan Trump'tan bomba tepki: Patron benim
14:17
“Defterden sildim“ dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu’na destek geldi
"Defterden sildim" dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek geldi
14:09
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 16:15:12. #7.12#
SON DAKİKA: İsa Özkul'un Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.