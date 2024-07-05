İşçi Partisi İngiltere Parlamentosunda Çoğunluğu Kazandı

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LONDRA, 5 Temmuz (Xinhua) -- İngiltere'de Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi, İngiliz parlamentosunun avam kamarasında salt çoğunluğu kazandı.

Şu ana kadar parlamentodaki 650 sandalyeden 641'i açıklanırken, İşçi Partisi 409 sandalye kazandı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 326 sandalye barajına ulaşıldığının medyada ilan edilmesinden dakikalar önce genel seçimlerde yenilgiyi kabul etti.

BBC, ITV ve Sky News olmak üzere üç yayın kuruluşu tarafından yaptırılan sandık anketi, saatler öncesinden İşçi Partisi'nin 410 sandalye kazanacağını, Muhafazakarların sandalye sayısının ise 131'e düşeceğini öngörüyordu.

Sunak, "İşçi Partisi genel seçimi kazandı. Sör Keir Starmer'ı arayarak, kendisini zaferinden ötürü tebrik ettim" dedi.

Sunak, "İngiliz halkı bu gece çok sarsıcı bir hüküm verdi. Öğrenecek çok şey var ve ben bu kaybın sorumluluğunu üstleniyorum" diye konuştu.

Starmer'ın İngiltere Kralı Charles III ile görüştükten sonra yeni başbakan olarak görevi devralabilmesi için Sunak'ın istifasını açıklaması bekleniyor.

Partisinin çoğunluğu kazandığının doğrulanmasının ardından Londra'nın merkezinde toplanan kalabalığa seslenen Starmer, "Başardık. Bunun için kampanya yürüttünüz, mücadele ettiniz ve artık iktidardayız. Değişim şimdi başlıyor" dedi.

Starmer, "İngiliz halkı gözümüzün içine baktığında, çıkarlarına hizmet edebileceğimizi gördü. Bu halen böyle" diye konuştu.

Starmer, "Size kolay olacağının sözünü vermiyorum. Ancak işler zorlaştığında bile, ki zorlaşacak, bu geceyi ve olan biteni aklınızdan çıkarmayın" ifadelerini kullandı.