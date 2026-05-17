İshak Paşa Sarayı\'nda Kromatografi Kongresi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı'nda 33 üniversiteden katılımcının olduğu "24. Ulusal Kromatografi Kongresi" başladı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ev sahipliğinde, İbrahim Çeçen Vakfı desteği ve Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye Kimya Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen kongrenin açılışı için tarihi İshak Paşa Sarayı avlusunda program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, kongrenin tarihi mekanda yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

İshak Paşa Sarayı'nın ülkenin en önemli tarihi yapıları arasında yer aldığını belirten Gülçin, "Kongremize Türkiye'den 33 üniversiteden katılım var. 200'e yakın da katılımcı var. 100'e yakın bildiri ve poster sunumları gerçekleştirilecek." dedi.

Gülçin, İshak Paşa Sarayı'nın önemine değinerek, "Bu kongre Doğubayazıt'ımız ve İshak Paşa Sarayı'nın tanıtımına büyük katkılar sağlayacaktır. Türkiye çapında ve kendi aralarında en saygın bilim insanları kongreye bilimsel olarak katkı sağlıyor. İnşallah ilerleyen süreçlerde bu tarz organizasyonların devamı gelecek. Yine farklı alanlarda hem ulusal hem de uluslararası katılım sağlayacak birçok katılımcının katılacağı kongreler düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Kongrenin başkanlığını yürüten Prof. Dr. Adil Denizli ise ülkenin 7 bölgesinde bu kongrelerin yapıldığını anlattı.

Açılışın ardından katılımcılar, AİÇÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çetin'in rehberliğinde tarihi mekanı gezdi.

Üniversite yerleşkesinde Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki konferans salonlarında devam edilen kongrede, araştırmacılar sözlü bildirilerini sunmaya başladı.

100'e yakın bilimsel çalışmanın yer aldığı kongre, yarın tamamlanacak.