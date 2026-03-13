İşitme Engelli Öğrenciler Moda Atölyesinde - Son Dakika
İşitme Engelli Öğrenciler Moda Atölyesinde

13.03.2026 11:56
Van'da işitme engelli öğrenciler, özel eğitim lisesinde moda tasarımı atölyesinde kıyafet dikiyor.

Van'ın Edremit ilçesindeki Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde moda tasarımı atölye çalışmalarına katılan işitme engelli öğrenciler, okul kıyafetleri dikerek mesleki becerilerini geliştiriyor.

Özel Eğitim Meslek Lisesinin moda tasarımı atölyesindeki çalışmalara katılan işitme engelli 12 öğrenci, aldıkları uygulamalı eğitimle hem meslek öğreniyor hem de üretime katkı sağlıyor.

Kumaş kesiminden dikime kadar tüm aşamalarda görev alan öğrenciler, haftalar süren emekle kendileri ve diğer öğrenciler için okul eşofman takımları ve kıyafetleri hazırlıyor.

Desen çizip ölçü alan öğrenciler, dikiş makinesi başında odaklanıp çalışmalarını tamamlıyor.

"Sosyal ve ekonomik hayatın içindeler"

Moda tasarım teknolojileri öğretmeni Figen Sofuoğlu, AA muhabirine, işitme engelli öğrencilerin üretime katılmalarının önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin bu işi keyifle sürdürdüğünü belirten Sofuoğlu, "Bir iş üretmek onları mutlu ediyor. Yaptıkları işleri daha bitirmeden bütün öğretmen ve öğrenci arkadaşlara gösteriyorlar. Yaptıkları işler, onların hem zihinsel hem de bedensel rahatlamalarına vesile oluyor. Bu tür etkinlikler sayesinde sosyal hayata katılan öğrenciler, aile bütçelerine de katkıları olacağı için bu işi severek yapıyorlar. Biz de onların bu hayatta ayaklarının yere daha sağlam basmaları için destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Öğrencilerin atölyeye ilgi gösterdiğini ifade eden Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"Meslek lisesinde eğitim alan öğrenciler, diğer meslek liseleriyle aynı müfredatı işliyorlar. 9'uncu sınıftan itibaren basitten başlanarak 12'nci sınıfa gelene kadar bir ürün çıkarma ve bir işi piyasaya sunabilecek nitelikte eleman olarak yetiştiriyoruz. Bir iş çıkardıklarında onu götürüp ailelerine ve okul idaresindeki arkadaşlarımıza gösterip takdir alıyorlar. Bu da onları hem mutlu hem de motive ediyor. Buradan mezun olduktan sonra bir iş kurabilme becerileri olacak ve bu da onlar için olumlu bir sonuç doğuracak."

Temelden başlayıp mutfağına kadar ilerliyorlar. Tekstil atölyelerine gidip orada iş akışını gözlemliyorlar. İşin niteliği, kaliteli bir işin nasıl üretildiğini ve işlem basamaklarını görüyorlar. Bu da onları motive ediyor. Sosyal ve ekonomik hayatın içindeler. Bir iş üretmek onlar için olumlu bir sonuç. Öğrencilerimiz işitme engelli oldukları için öfke nöbetleri olabiliyor fakat bir iş ve meşguliyetleri olduğu için öfkeleri biraz daha diniyor, sakinleşiyorlar."

Kaynak: AA

