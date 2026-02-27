İskandinavya'da Ramazan Kolay Geçecek

Norveç ve İsveç dahil İskandinav ülkelerinde Müslüman kuruluşların temsilcileri, ramazan ayı heyecanını yaşadıklarını ve bu yıl kış koşullarında tutulan orucun rahat geçeceğini bildirdi.

Norveç'te Bosna Hersek İslam Cemaati Oslo Temsilcisi Faruk Terzic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İskandinav ülkelerinin coğrafi konumu nedeniyle yıl içinde farklı mevsimlerde oruç vakitlerine yönelik zorluk yaşayabildiğini belirtti.

Bilimsel olarak "Gece yarısı güneşi" (midnight sun) olarak bilinen, Kuzey Kutbu enlemlerine yakın bölgelerde uzun süreli güneş ışığının varlığının İskandinavya'ya etkisini anımsatan Terzic, bu ülkelerde yaz mevsiminde günlerin oldukça uzun sürdüğünü söyledi.

Terzic, "Yaz aylarındaki zorluk, günlerin çok uzun olması. Oslo gibi yerlerde yazın üç ay boyunca gece olmuyor." dedi.

Oslo caddelerinde ramazan süsleri

Ramazan ayının bu yıl "kış dönemi koşullarına" rastladığını ve bu durumun da oruç tutmayı kolaylaştırdığını belirten Terzic, "Günler çok uzun değil, normal. Geceler ise oldukça uzun. Böylelikle camilerde iftar programlarını ve teravih namazlarını rahatlıkla organize edebiliyoruz." diye konuştu.

Norveç'te ulusal televizyon kanalında ramazan ayına yönelik bir konuşma yaptığını da söyleyen Terzic, "Oslo'da ana caddelere ramazan ışıkları yerleştiriyoruz. Böylece tüm ay boyunca Oslo, ramazan ışıkları ve sokaklardaki ramazan motifleriyle süslenecek." dedi.

Hicri takvim etkinliklerinde "birlik"

Diyanet İşleri Bakanlığı (DİB) ve Norveç'te bulunan Müslüman ülke kuruluşlarının işbirliğiyle bu konuya dair komite kurduklarını aktaran Terzic, komite kapsamındaki müzakerelerde "İslam dininin emirlerine uygun çözümler aranması gerektiğinde mutabık kaldıklarını" aktardı.

Terzic, mutabakatlar doğrultusunda "Hicri Yılbaşı kabul edilen Muharrem ayı, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in doğum günü kabul edilen Mevlid Kandili ve ramazan ayı gibi zamanlarda Müslümanları birleştiriyor ve bir araya getiriyoruz." ifadesini kullandı.

İskandinavya'nın özelliği "Gece yarısı güneşi"

İsveç'te eski Yeşiller Partisi Malmö Belediye Meclis Üyesi ve İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) İsveç Bölge Başkanı Danışmanı İdris Yıldız da astronomik veriler ışığında "Gece yarısı güneşi" olayının İskandinavya'ya etkisini anımsattı.

Bölge ülkelerinde iftar, teravih ve sahurun peş peşe gerçekleştiğine dikkati çeken Yıldız, ramazan ayının, yaz mevsimine denk geldiğinde Kuzey Avrupa'daki Müslümanlar üzerinde "psikolojik baskı" oluşturabildiğini dile getirdi.

Yıldız, "Hepsi arka arkaya. Açıkçası ben o dönemde birkaç lokmayla iftar edip, peşinden teravihe gidiyordum. Çünkü amacım sahura aç gidebilmek. Haliyle yaz aylarında biraz sıkıntı çekiliyor ancak şikayet etmiyoruz. Bakıyoruz bu yaz mevsimi orucundan sağ çıkamayan var mı? Yok, öyleyse susamak acıkmak hep var olmuştur." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'da 45 derece sıcaklıkta 15 saat, Kuzey Avrupa'da 20 derece sıcaklıkta 19-20 saat oruç tutulduğuna işaret eden Yıldız, "Her zorlukla birlikte kolaylık var. İskandinavya'nın böyle bir özelliği var, biz uzun tutuyoruz ancak serin havada. Bunun farkında olmalıyız." diye konuştu.

İskandinav ülkelerinde mevcut şartlarda ramazan ayının "kış mevsimi koşullarında" geçeceğini belirten Yıldız, "Şimdi kış mevsimi. Sahur 05.00, iftar 17.00 sularında. Normal ve ideal bir oruç olacak. Yaz dönemine kıyasla ciddi anlamda bir rahatlık olacak." dedi.

Yıldız, İskandinav ülkelerindeki Müslüman kuruluş temsilcileri ve Türkiye'deki DİB işbirliğiyle mutabakat doğrultusunda son 15 yıldır ramazan ve bayram başlangıçlarında birlik halinde hareket ettiklerini bildirdi.