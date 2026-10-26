İstanbul Esenyurt'ta kuyumcuya saldıran 'Senin için adam vururum' dedi, görüntülendi - Son Dakika
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İstanbul Esenyurt'ta kuyumcuya saldıran 'Senin için adam vururum' dedi, görüntülendi

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İstanbul Esenyurt\'ta kuyumcuya saldıran \'Senin için adam vururum\' dedi, görüntülendi
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Esenyurt'ta 21 Ekim 2026'da kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tartışma ve saldırı anı yer alırken, saldırganın 'Senin için adam vururum' dediği öğrenildi; olayda eczane çalışanı yaralandı ve saldırgan Çatalca'da yakalandı.

Esenyurt'ta kuyumcuya gerçekleştirilen silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, kuyumcuda yaşanan tartışma ve saldırı anı görülüyor. Kız arkadaşına kolye almak isteyen saldırganın kuyumcuya "Senin için adam vururum" dediği öğrenildi.

Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde 21 Ekim 2026 tarihinde Dilşad D. (24) ile kuyumcu arasında tartışma çıkmış, bir süre sonra kuyumcudan ayrılan şahıs silahla geri dönüp, ateş etmeye başlamıştı. O esnada kuyumcunun yan tarafında bulunan eczane çalışanı vurularak yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan saldırgan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gasp ettiği araçla Çatalca'da yakalanmıştı.

Silahlı saldırı anı ve tartışma kamerada

Bugün saldırıya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Şüpheli kuyumcuya girerek kız arkadaşına kolye almak istediğini söyledi. Kuyumcunun söylediği fiyatı beğenmeyen şahıs indirim istedi. Kuyumcu kabul etmeyince "Zarar et. Senin için adam vururum" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Kolye satmak isteyen başka bir müşteri geldi. Kuyumcunun teklif ettiği fiyatı beğenmeyen müşteri ayrılmaya hazırlanırken Dilşad D.'nin araya girerek "Gel lan, kolyeni ben alayım, bana sat. Lan deli misin?" dedi. Müşteri ile arasında sözlü tartışma çıktı. Kuyumcu müşteriyi ve şahsı dükkandan dışarı çıkardı. Dilşad D daha sonra silah alarak kuyumcuya tekrar gelip ateş etmeye başladı. Kuyumcu çalışanları da karşılık verdi.

Kaynak: İHA
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