İskeçe Azınlık Okulu Bina Sorunu Görüşüldü - Son Dakika
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İskeçe Azınlık Okulu Bina Sorunu Görüşüldü

İskeçe Azınlık Okulu Bina Sorunu Görüşüldü

İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Encümen Heyeti ile Okul Aile Birliği yöneticileri, Doğu Makedonya-Trakya Eyalet Başkanı Hristodulos Topçidis ile bir araya gelerek okuldaki bina sorununu görüştü. Heyet, yeni okul binası yapımının mağduriyetleri çözeceğini vurguladı. Görüşmede ayrıca okulun diğer sorunları da ele alındı ve işbirliğiyle yönetilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

16.02.2024 13:55  Güncelleme: 13:58
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Batı Trakya'daki İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Encümen Heyeti ile Okul Aile Birliği yöneticileri, okuldaki bina sorununu Doğu Makedonya-Trakya Eyalet Başkanı Hristodulos Topçidis ile görüştü.

İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Encümen Heyeti Başkanı Ozan Ahmetoğlu başkanlığındaki heyet, 1 Ocak itibarıyla yeni görevine başlayan Topçidis'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Okuldaki bina sorunu ile ilgili Topçidis'i bilgilendiren Ahmetoğlu, bu problemin çözülmemesinden ötürü öğrenci, öğretmen ve ailelerin mağduriyet yaşadığını belirtti.

Ahmetoğlu, nihai çözümün ancak yeni okul binası yapımıyla mümkün olacağını vurguladı.

Eyalet başkanlığının sosyal medya hesabından görüşmeyle ilgili yayımlanan açıklamada, "Toplantıda bina sorununun yanı sıra okulun karşılaştığı diğer sorunlar da ele alındı ve tabii ki öğrencilerin yararı için bunların işbirliğiyle yönetilmesi konusunda anlaşmaya varıldı." ifadeleri yer aldı.

Avrupa Hür İttifakı (EFA) heyeti de Nisan 2023'te Batı Trakya ve söz konusu okulu ziyaret etmiş, güvenlik, yangın önleme ve acil tahliye prosedürlerine ilişkin Avrupa standartlarının çok sayıda ihlalini tespit etmişti.

Kaynak: AA

Makedonya, Güvenlik, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

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