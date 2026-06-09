İskeçe'de Genç Nüfus Göçü Sorunu - Son Dakika
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İskeçe'de Genç Nüfus Göçü Sorunu

09.06.2026 10:28
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Burhan Baran, İskeçe'deki genç göçü ve istihdam problemlerini Yunan Parlamentosu'na taşıdı.

İskeçe bağımsız Milletvekili Burhan Baran, Batı Trakya Türklerinin yoğun olarak yaşadığı İskeçe'de artan genç nüfus göçü ve istihdam sorunlarını Yunanistan Parlamentosunun gündemine taşıdı.

Baran, Yunanistan İçişleri Bakanı Theodoros Livanios, Ulusal Ekonomi ve Maliye Bakanı Kiryakos Pierrakakis, Kalkınma Bakanı Takis Theodorikakos ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Niki Kerameos'a sunduğu yazılı soru önergesinde, bölgenin demografik ve ekonomik geleceği için acil önlem alınmasını talep etti.

İskeçe'nin son yıllarda iş imkanlarının yetersizliği nedeniyle özellikle genç nüfusun göç verdiği bölgeler arasında yer aldığına işaret edilen önergede, çok sayıda gencin iş bulmak amacıyla Atina ve Selanik gibi büyük şehirlere ya da yurt dışına yöneldiği belirtildi.

Önergede, bölgedeki üretim yapısının zayıflaması ve yeni yatırımların yetersiz kalmasının gençlerin bölgede kalmasını zorlaştırdığı ifade edildi.

Kalıcı ve nitelikli iş imkanlarının eksikliğinin gençlerin bölgede gelecek kurma umutlarını azalttığına dikkat çekilen önergede, bu durumun yalnızca İskeçe'nin nüfus yapısını değil, tüm sınır bölgesinin kalkınma potansiyelini, üretim kapasitesini ve toplumsal yapısını da olumsuz etkilediği vurgulandı.

Hükümetten son 5 yılda İskeçe'de gerçekleşen genç nüfus göçüne ilişkin verilerin açıklanması istenen önergede, gençlerin bölgede kalmasını teşvik edecek programlar, yeni istihdam oluşturan işletmelere yönelik destekler ve genç girişimciliği teşvik edecek projeler hakkında bilgi talep edildi.

Önergede, genç bilim insanları ve nitelikli iş gücünün bölgeden ayrılmasını önlemek amacıyla eğitim kurumları ile iş piyasası arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik planların da sorulduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskeçe'de Genç Nüfus Göçü Sorunu - Son Dakika

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