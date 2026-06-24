İskeçe'de Öğrenci Kaydı Krizi - Son Dakika
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İskeçe'de Öğrenci Kaydı Krizi

24.06.2026 16:14
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Milletvekili Zeybek, yabancı ebeveyn nedeniyle iki öğrencinin kayıt engelini TBMM'ye taşıdı.

İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, ebeveynlerinden birinin yabancı uyruklu olması gerekçesiyle 2 öğrencinin, İskeçe Merkez Türk Azınlık İlkokuluna kaydının yapılmadığını belirterek konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Zeybek, Eğitim Bakanlığına sunduğu soru önergesinde, velilerden gelen şikayetlere göre azınlığa mensup 2 öğrencinin, ebeveynlerinden birinin yabancı uyruklu olması nedeniyle 1. sınıfa kayıtlarının kabul edilmediğini belirtti.

Söz konusu öğrencilerin ebeveynlerinden birinin, Batı Trakya Türk Azınlığı mensubu ve Yunanistan vatandaşı, diğerinin ise yabancı uyruklu olduğunu aktaran Zeybek, çocukların Batı Trakya'da ikamet ettiğini ve azınlık toplumunun doğal bir parçası olduğunu ifade etti.

Zeybek, bir öğrencinin azınlık okuluna kaydedilebilmesi için her 2 ebeveynin de Yunanistan vatandaşı veya azınlık mensubu olmasını zorunlu kılan herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığını hatırlatarak, uygulamanın hukuki dayanaktan yoksun olduğunun altını çizdi.

Önergede, İskeçe İlköğretim Müdürü Evmorfia Stilianidu ile Doğu Makedonya-Trakya Eğitim Bölge Müdür Vekili Marigula Kosmidu'nun söz konusu kayıtların yapılmasına engel olduklarının veliler tarafından iddia edildiği kaydedildi.

Lozan Antlaşması'nın azınlığın eğitim, dil ve din alanındaki haklarını güvence altına aldığını belirten Zeybek, Batı Trakya'daki azınlık eğitimini düzenleyen yasal çerçevenin de bu hakları koruduğunu vurguladı.

Zeybek, son yıllarda azınlık eğitimine ilişkin çeşitli sorunların gündeme geldiğine dikkati çekerek, yeterli öğrenci bulunmasına rağmen bazı azınlık okullarının kapalı tutulmasının ve eğitim alanındaki diğer uygulamaların da tartışma konusu olduğunu ifade etti.

Eğitim Bakanlığından konuyla ilgili açıklama talep eden Zeybek, 2 öğrencinin kayıtlarının hangi hukuki gerekçeyle engellendiğinin ortaya konulmasını ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılmasını istedi.

Kaynak: AA

Milletvekili, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskeçe'de Öğrenci Kaydı Krizi - Son Dakika

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