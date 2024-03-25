İskenderun\'da asayiş uygulamasında 4 zanlı tutuklandı

Trabzon'da Kumar Oynayan 7 Kişiye 44 Bin 980 TL Cezai İşlem Uygulandı

Trabzon'da yapılan denetimlerde bir işletmede kumar oynandığı tespit edildi. Kumar oynayan 7 kişiye toplam 44 bin 980 TL ceza kesildi ve kumar masasındaki para ve malzemelere el konuldu. İşletme sahibi hakkında ise adli tahkikat başlatıldı.