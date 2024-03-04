Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremzede çocuklar için organize edilen futbol turnuvası başladı.
Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen turnuvanın açılışı, Üsküdar Konteyner Kenti'ndeki halı sahada yapıldı.
Törene, Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel de katıldı.
Turnuvanın açılış maçında protokol üyeleri ve çocuklar mücadele etti.
Konteyner kentlerde kalan çocukların yer aldığı ve 2 ay sürecek organizasyonda başarılı olan sporculara IC İbrahim Çeçen Vakfınca eğitim bursu verilecek.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da depremzede çocuklar için futbol turnuvası başladı - Son Dakika
Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Hüyük köyünde, geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan 'Akyel Şenliği' ile baharın gelişi kutlandı. Cemrenin toprağa düşmesi ve karın erimesiyle birlikte köy sakinleri, mezarlıkları ziyaret ederek yardımlaşmanın önemine dikkat çekti. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen şenliğe İstanbul, Ankara ve İzmir'den de katılım oldu. Köy muhtarı ve katılımcılar, birlik ve beraberliğin pekiştiği bu etkinliği kutladı.
Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğu tarafından verilen 'Yürek Yakan Şarkılar' adlı konserde Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Konservatuvar müjdesi verdi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aracın ses sistemine zulalanmış halde piyasa değeri 2 milyon 300 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 10 kilo 398 gram uyuşturucu madde ve 21 bin 484 adet hap bulunurken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinin güncellendiğini duyurdu. Maç, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.
Kırşehir AFAD İl Müdürlüğü, Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir ortaokulda afet deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Depremlerde kayıpların önlenmesi için kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların da tedbirler alması gerektiği vurgulandı.
Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), olası afet durumlarına hazırlıklı olmak için 29 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi oluşturdu. Şirket, AFAD koordinasyonunda eğitimlerini tamamlayan ekip ile deprem, sel, yangın gibi doğal afet durumlarına hızla müdahale etmeyi amaçlıyor.
Kayseri'de Hüseyin Arslan, boşandığı eşinin kendisine 'mehdi' yakıştırması yaptığını ancak mehdilikle ilgisinin olmadığını söyledi. Arslan, hayatına beyaz bir sayfa açarak normal bir Müslüman gibi yaşamaya devam ettiğini belirtti. Eski eşinin söylemleri nedeniyle bazı sorunlar yaşadığını ve dövme yaptırdığını ifade eden Arslan, şu anda dövmeleri temizletip hayatında yeni bir başlangıç yapmaya çalıştığını dile getirdi.
Esenyurt'ta, Aydın G. yönetimindeki iplik yüklü kamyon, park halindeki araçların üzerine devrildi. Kazada 4 araçta hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?