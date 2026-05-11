İskenderun\'da Kaza: 4 Yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
A.K.A. yönetimindeki 34 LL 8433 plakalı otomobil, Pirireis Mahallesi'nde N.G. idaresindeki 80 AC 008 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada iki aracın sürücüleri ile hafif ticari araçta bulunan 2 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
