İskenderun'da Restoran Yangını
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir restoran mutfağında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir restoranın mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çay Mahallesi'ndeki Ayakkabıcılar Çarşısı'nda faaliyet gösteren bir restoranın mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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