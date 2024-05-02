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İskenderun'da sağanak yağışla caddeler göle döndü

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışla birlikte caddeler göle döndü.

İskenderun ilçesinde gece saatlerinde etkisini hissettiren yağışlı hava sabah saatlerinde de devam etti. Yağışlı havanın etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken caddeler göle döndü. Araçlar yağışlı havanın etkisiyle trafikte ilerlemekte zorlandı. Yağışlı havanın gün içerisinde bölgede etkisini hissettirmesi bekleniyor. Yolların göle dönmesiyle aracıyla su dolu çukura düşen taksici Ahmet Palabıyık'ın otomobilinin de 2 lastiği patladı.

Aracın lastikleri için usta çağıran Palabıyık, " 8000 lirayı bana mal oldu, zaten ortada kazancımız her şeyimiz ortada bizim. Haddinden fazla çukur var, arabaların alt takımları komple gidiyor. Bunlarla alakalı artık yani gözle görülsün dile getirilsin, bu sadece bizim arabamız değil şu an bir araba daha gidiyor çekicinin üzerinde" dedi.