Küçükçekmece\'de 45’inci esnek boru parçası montajı gerçekleştirildi

(İSTANBUL) - İSKİ, İstanbul'un doğal afetler tehdidine karşı çalışmalarını sürdürüyor. 30 Eylül 2024 tarihinde Güngören'de başlayan esnek boru parçası montajının 45'inci yeri Küçükçekmece oldu. Montaj çalışmalarını İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Vahit Doğan ile çok sayıda bürokrat yerinde inceledi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), beklenen afetlerde isale hatlarının zarar görmemesi için çalışmalarını hızla sürdürüyor. İSKİ Su ve İsale Dağıtım Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen esnek boru parçası montajının 45'inci yeri olan Küçükçekmece'deki çalışmaları; İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Vahit Doğan ile çok sayıda bürokrat yerinde inceledi.

İSTANBUL'UN GÜNEYBATISI PİLOT BÖLGE OLARAK SEÇİLDİ

Afet konusunda uzman olan Japonya'da teknik süreçler yürütülmüş ve yerinde incelemeler yapılmış, bu çalışmalar sonucunda İstanbul'un alt yapısına uygun olarak deprem özel parçalarının montajlarına başlanmıştı. Yapılan çalışmalarla depremin oluşturacağı yer hareketlerinin ve zemin kaymasının, içme suyu isale hatlarına etkisini minimum seviyede tutmak için esnek boru bağlantı parçaları kullanılıyor. Bu parçalarla afetin içme suyu borularında oluşturabileceği hasar en aza çekilmesi hedefleniyor.

İstanbul'da, kayma, çökme, kırılma ve deformasyon olacak zeminler İSKİ'nin jeoloji uzmanları ile yaptığı deprem güvenlik ve kırılganlık analizleri sonucu tespit edildi. Tespit sonucu, İstanbul'un güney kıyı şeridi deprem şiddetinin en fazla hissedileceği bölge olduğundan kentin güneybatı kısmı pilot bölge olarak belirlendi.

HEDEF 2029'DA 221 MONTAJ GERÇEKLEŞTİRMEK

İlk olarak 30 Eylül 2024'te başlayan çalışmalar kapsamında toplam 221 adet esnek boru bağlantı parçası montajı gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bugüne değin 35 adet Avrupa Yakasında ve 10 adet Asya Yakasında olmak üzere toplam 45 tanesinin montajı gerçekleştirilirken çalışmaların 2029'ta tamamlanması planlanıyor.