İskilip Halkının Bağışladığı Uçak Maketi Restore Edildi - Son Dakika
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İskilip Halkının Bağışladığı Uçak Maketi Restore Edildi

İskilip Halkının Bağışladığı Uçak Maketi Restore Edildi

Milli Mücadele döneminde Çorum'un İskilip ilçesi halkınca toplanan paralarla satın alınarak Türk Hava Kurumuna bağışlanan temsili uçak, restore edildikten sonra tekrar yerine yerleştirildi.

29.07.2024 21:06
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Milli Mücadele döneminde Çorum'un İskilip ilçesi halkınca toplanan paralarla satın alınarak Türk Hava Kurumuna bağışlanan temsili uçak, restore edildikten sonra tekrar yerine yerleştirildi.

İskilip Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İskilip ilçe merkezi ve köylerinde yaşayan vatandaşlar, arlarında para toplayarak satın aldıkları "İskilip" isimli uçağı Türk Hava Kurumuna bağışladı.

İskilip Belediyesi, Milli Mücadele'den yaklaşık 80 yıl sonra ilçe halkının devletine ve milletine bağlılığının simgesi olarak, Şehitlik Anıtı'na maket uçak koymaya karar verdi.

2004'ten 2020'ye kadar burada kalan ve ilçenin simgelerinden biri haline gelen uçak maketi, İskilip Belediyesince 2020 yılında bakım yapılmak üzere bulunduğu yerden alındı.

Doğa şartlarından ötürü oluşan deformeleri giderilen uçak maketi, 4 yıl aranın ardından tekrar yerine konuldu.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İskilip halkının her zaman devletinin ve milletinin yanında olduğunu vurguladı.

Uçak maketinin önemli bir yapı olduğunu belirten Çizikci, "İskilipliler olarak, Milli Mücadeleye verdiğimiz desteği ve gösterdiğimiz fedakarlığı hiçbir zaman unutmuyoruz. 101 yıl önce atalarımızın yaptığı bu anlamlı bağışı hatırlamak ve hatırlatmak bizler için büyük bir onurdur. Yenilenen tayyaremiz, Milli Mücadelemizin ruhunu yaşatacak ve gelecek nesillere ilham kaynağı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İskilip, Çorum, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskilip Halkının Bağışladığı Uçak Maketi Restore Edildi - Son Dakika

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