İskilip İlçesinde Vatandaşlara Hibe Destekli Ceviz Fidanı Dağıtıldı - Son Dakika
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İskilip İlçesinde Vatandaşlara Hibe Destekli Ceviz Fidanı Dağıtıldı

İskilip İlçesinde Vatandaşlara Hibe Destekli Ceviz Fidanı Dağıtıldı

Çorum'un İskilip ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Cevizciliğin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında, vatandaşlara yüzde 75 hibe destekli 4 bin 200 ceviz fidanı dağıtıldı. İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, törende yaptığı konuşmada, marjinal tarım arazilerine kapama ceviz bahçelerinin kurulması amacıyla projenin hayata geçirildiğini belirtti ve çiftçilere desteklerinin devam edeceğini vurguladı. Törene İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Bayram Rıdvan Dikici, İskilip İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Karaslan ile ceviz üreticileri de katıldı.

05.04.2024 12:19  Güncelleme: 12:22
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Çorum'un İskilip ilçesinde vatandaşlara yüzde 75 hibe destekli 4 bin 200 ceviz fidanı dağıtıldı.

İskilip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Cevizciliğin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında tedarik edilen ceviz fidanları, törenle üreticilere teslim edildi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, marjinal tarım arazilerine kapama ceviz bahçelerinin kurulması amacıyla "Cevizciliğin Geliştirilmesi Projesi"nin hayata geçirildiğini söyledi.

Polat, çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Törene İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Bayram Rıdvan Dikici, İskilip İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Karaslan ile ceviz üreticileri katıldı.???????

Kaynak: AA

İskilip, Çorum, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskilip İlçesinde Vatandaşlara Hibe Destekli Ceviz Fidanı Dağıtıldı - Son Dakika

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