İskilip'te Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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İskilip'te Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

İskilip\'te Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Çorum İskilip'te bıçakla yaralanan Nazif Can Kaba, hastanede tedavi altına alındı. Şüpheli tutuklandı.

ÇORUM'un İskilip ilçesinde bir bağ evinde çıkan bıçaklı kavgada Nazif Can Kaba (22), ağır yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Taner U. ise tutuklandı.

Olay, 28 Temmuz'da İskilip ilçesi Kuruçay mevkiisinde meydana geldi. Bir bağ evinde bir araya gelen Taner U., ile Nazif Can Kaba arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştü. Arkadaşları müdahale ederek tarafları ayırdı. Bir süre sonra bağ evinin dışında yeniden çıkan tartışmada Taner U., yanında taşıdığı bıçakla Nazif Can Kaba'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaba, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kaba, buradan da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilen Nazif Can Kaba'nın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Taner U., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İskilip'te Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika

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