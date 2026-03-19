Çorum'un İskilip ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi.
Hacıkarani Mezarlığı'nda Kaymakamlık koordinesinde gerçekleştirilen ziyarette, İlçe Müftüsü Şuayip Güllü tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Belediye Başkanı İsmail Çizikci, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın en büyük sorumlulukları olduğunu belirtti.
Programa Kaymakam Ramazan Polat, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › İskilip'te şehit kabirleri ziyaret edildi - Son Dakika
