İskilip'te Yol Ulaşıma Açıldı

12.03.2026 15:19
İskilip'teki yol, köprü ayağının yıkılması sonrası yapılan servis yoluyla ulaşıma açıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde köprünün ayağının yıkılması sonucu ulaşıma kapanan yol, servis yolundaki çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşıma açıldı.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, AA muhabirine, 14 Şubat'ta şiddetli yağış nedeniyle çayın debisinin artması sonucu üzerindeki köprünün ayağının yıkıldığını, bu nedenle yolun ulaşıma kapandığını belirtti.

Köprünün bulunduğu noktada geçici ulaşımın sağlanabilmesi için servis yolu yapılması için çalışma başlatıldığını anlatan Polat, olumsuzluğun giderilmesi ve güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla ilgili kurumların ilk günden itibaren hızlı ve koordineli şekilde çalışma yürüttüğünü söyledi.

Servis yolu çalışmalarının tamamlandığına işaret eden Polat, "Çalışmalar kapsamında çay yatağına 140 baks yerleştirildi. Yaklaşık 2 metre dolgu yapılarak üzerine sıcak asfalt serildi. Yol çizgilerinin çizilmesinin ardından servis yolu ulaşıma açıldı." dedi.

Polat, pazar günü de korkuluklarının çakılacağını, böylece ulaşımda güvenliğin artırılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

