İskilip'teki Şeyh Yavsi Camisi'nde Bahçe Düzenlemesi Yapıldı - Son Dakika
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İskilip'teki Şeyh Yavsi Camisi'nde Bahçe Düzenlemesi Yapıldı

İskilip\'teki Şeyh Yavsi Camisi\'nde Bahçe Düzenlemesi Yapıldı

Çorum'un İskilip ilçesinde bulunan 500 yıllık Şeyh Yavsi Camisi'nin bahçesinde peyzaj ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirildi. Caminin bahçesine 3 bin petunya çiçeği dikildi ve temizlik yapılarak daha güzel bir görünüm elde edildi. İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, tarihi mirasa sahip çıkmak amacıyla benzer çalışmaların diğer tarihi mekanlarda da yapılacağını belirtti.

24.04.2024 15:35
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Çorum'un İskilip ilçesindeki yaklaşık 500 yıllık Şeyh Yavsi Camisi'nin bahçesinde peyzaj ve çevre düzenleme çalışması yapıldı.

Şeyhülislam Ebussuud Efendi'nin babası, Osmanlı sultanı 2. Bayezid'in hocası Şeyh Muhyiddin Yavsi'nin adını taşıyan tarihi camide yürütülen çalışmalarda bahçeye yaklaşık 3 bin petunya çiçeği dikildi.

İlçeye dışarıdan gelenlerin en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alan tarihi cami, peyzaj ve çevre temizliğinin ardından daha güzel görünüm kazandı.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, tarihi mirasa sahip çıkmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Çizikci, benzer çalışmaların ilçedeki diğer tarihi mekanlarda da yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İskilip'teki Şeyh Yavsi Camisi'nde Bahçe Düzenlemesi Yapıldı - Son Dakika
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