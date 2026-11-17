Samsun Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile KONECTA Teknoloji ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. iş birliğinde ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası paydaşlığında, kentteki istihdama katkı sağlamak amacıyla 250 kişiyi kapsayan Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) hayata geçirildi.

İŞKUR'dan yapılan açıklamada, "Çağrı Karşılama Personeli" mesleğinde 16 Kasım 2026 tarihinde başlatılan programla, katılımcıların iş hayatına donanımlı şekilde hazırlanması amaçlanıyor.

Toplam 138 fiili gün sürecek eğitim programı, 135 saat teorik ve 900 saat uygulamalı olmak üzere toplam 1035 saatlik eğitim sürecinden oluşuyor.

Samsun iş gücü piyasasına katkı sunması hedeflenen program sayesinde iş arayan vatandaşların mesleki bilgi ve becerileri geliştirilerek istihdama kazandırılması, aynı zamanda işverenin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi hedefleniyor.