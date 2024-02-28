İslahiye'de Dilencilere Operasyon: 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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İslahiye'de Dilencilere Operasyon: 2 Kişi Yakalandı

İslahiye\'de Dilencilere Operasyon: 2 Kişi Yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ilçe çarşı merkezinde ve evlerin kapısını çalarak dilencilik yapan 2 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler, yasal işlemlerin ardından şehir dışına gönderildi.

28.02.2024 11:07  Güncelleme: 11:09
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dilencilere yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.

İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe çarşı merkezinde ve evlerin kapısını çalarak dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 2 kişi, yasal işlemlerin ardından şehir dışına gönderildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İslahiye'de Dilencilere Operasyon: 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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