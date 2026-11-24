Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sepetli motosikletin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Volkan Zoroğlu (40) yönetimindeki 27 SZ 635 plakalı sepetli motosiklet, Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Polis Memuru Mustafa Taşkın Caddesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Zoroğlu, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zoroğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.