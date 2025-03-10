İslahiye'de Motosiklet-Otomobil Kazası: 3 Yaralı

İslahiye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.A (39) idaresindeki 34 CTH 208 plakalı otomobil, İslahiye- Hassa karayolu Boğaziçi Mahallesi mevkiisinde plakası henüz belirlenemeyen A.B (70) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ve motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.G (65) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.