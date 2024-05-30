İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Kırmızıbiber Üreticilerini Ziyaret Etti

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İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye Ovası'nda yoğun olarak üretimi yapılan tescilli kırmızıbiber üreten üreticileri tarlada ziyaret etti.

Soylu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan ve İlçe Müftüsü Hasan Kiraz'la birlikte tescilli kırmızıbiber üretiminin yoğun olarak yapıldığı Yelliburun Mahallesi'ni ziyaret etti.

Soylu, kırmızıbiber ekiliş alanlarını gezerek çiftçilerin faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Çiftçilere bol ve bereketli kazançlar dileyen Soylu, sebzelerin tohumdan başlayarak sofralara geliş aşamasına kadar emeği olan tüm çiftçilere teşekkür ederek onlara bereketli bir hasat dönemi diledi.