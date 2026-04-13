İslâmabad Müzakereleri Başladı: Bölgede İstikrar ve Barış Umudu

İslâmabad müzakereleri başladı ve kamuoyu, bölgede istikrarı tesis edecek bir barışın çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Savaşın doğurduğu manzaraya bakıldığında, ABD'nin İran'daki rejimi devirme hedefine ulaşamadığı görülüyor. İran, savaşa hazırlıklı olduğunu göstererek, ABD'nin askeri üslerini vurdu ve Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Bu durum, ABD'yi müzakerelere zorlayan ana sebeplerden biri oldu.

Müzakerelerde eli kuvvetli olan tarafın İran olduğu aşikar. ABD'nin İran'a dayatmak istedikleri, savaşta hırpalanmış durumda. İran, füze programından vazgeçme veya nükleer çalışmalarını durdurma gibi talepleri reddedecektir. Ana mesele, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ancak boğazın kapanmasının sorumlusu ABD saldırılarıydı. Roller değişti ve şimdi terleyen taraf ABD.

Trump, ateşkes konuşmasında İran'ın maddelerini 'müzakere edilebilir' bulduğunu ifade etmiş, ancak sonra çark ederek tanımadığını ilan etti. İran, bu açıklamaları ciddiye almadığını göstererek masaya oturdu. Ateşkes şartları, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını da kapsıyordu, ancak İsrail durmadı. Buna rağmen İran heyeti İslâmabad'a geldi ve müzakereler, Lübnan'a yağan İsrail bombalarının gölgesinde başladı.

İslâmabad'dan kalıcı ve kapsayıcı bir barış çıkacağı kanaatinde değilim. Savaşın devam etme ihtimali var, ancak bu zayıf bir senaryo olarak görülüyor. Müzakerelerin odak noktasında, Hürmüz'ün yeniden açılması ve Babül Mendeb'in işleyişinin emniyet altına alınması olduğunu düşünüyorum. İran, elindeki kozları yüksek ekonomik bedellerle tahsil etmeye çalışacak ve büyük ölçüde başarılı olacaktır. Masada kaybeden tarafın ABD olacağı muhakkak görünüyor.

İsrail, mırın kırın etse de nihai tahlilde müzakerelere razı gelecektir. Önümüzdeki günlerde İran'ın yeni ekonomik ferahlamasıyla içine kapanacağı, yaralarını tedavi etmeyi öncelediği bir dönem gelecektir. İsrail ise durmayacak, sıcak çatışmalar Lübnan ve muhtemelen Irak'ta yoğunlaşacak, bu da Suriye ve Türkiye'yi etkileyecektir. Ortadoğu'daki yangın sona ermiyor, sadece yeni bir rüzgar onu başka yerlere taşıyor.