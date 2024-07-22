Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret! Emniyet harekete geçti - Son Dakika
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Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret! Emniyet harekete geçti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir röportajda İslami değerlere saldıran ve Hz. Muhammed'e hakaret eden kişinin 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şahsın kimliğinin tespit edildiğini ve yargı önünde hesap vereceğini belirtti.

22.07.2024 21:21  Güncelleme: 22:35
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Bir röportajda, İslami değerlere saldıran ve Hz. Muhammed'e hakaret eden kişi, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

EKİPLER KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-21" başlığıyla yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan bir röportajda, İslami değerlere saldıran, Hz. Muhammed'e hakaret eden şahsın Z.K. olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Z.K'nin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındığı bildiren Yerlikaya, "Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.

Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret! Emniyet harekete geçti
Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Sosyal Medya, Yargı, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret! Emniyet harekete geçti - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Çuvaldız: polis herzaman görevini yapıyor, ancak yargı caydırıcı bir ceza verecek mi? önemli olan bu..! 58 2 Yanıtla
  • Beykozlu: Nem oranı yüksek millet bunalmış olacak 3 29 Yanıtla
    ferhat eser: beykozlu sen nemin daha fazla etkisindesin şuan şile sana yarım saat şimdi gecenin karanlığında yüz serinle biraz kardeşim 4 1
  • Osman Koca: inanmıyorsan saygı duy , bu saygı tersi içinde geçerli.... 15 2 Yanıtla

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