İsmail Arı'ya Destek Ziyareti

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi Genel Sekreter Yardımcısı avukat Sait Kıran, Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı'yı ziyaret etti. Gazeteci Arı'nın "haksızlıklara, hukuksuzluklara ve yolsuzluklara karşı gazeteci olarak görevini yapmaya devam edeceğini; haksız ve hukuksuz tutuklamaların kendisini yıldıramayacağını ve görevini yapmasını engelleyemeyeceğini açıkça beyan ettiğini" aktaran Kıran, "Kararlı ve cesur duruşunu takdirle karşılıyoruz" dedi.

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran, BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı'yı cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Kıran, şunları kaydetti:

"AKP'gillerin hukuksuzluklarını, yolsuzluklarını cesurca araştırıp inceleyip, kanıtlayıp yayınladığı için tutuklanan gazeteci İsmail Arı'yı ziyaret ettik. Kendisi, haksızlıklara, hukuksuzluklara ve yolsuzluklara karşı gazeteci olarak görevini yapmaya devam edeceğini; haksız ve hukuksuz tutuklamaların kendisini yıldıramayacağını, görevini yapmasını engelleyemeyeceğini açıkça beyan etmektedir. Kararlı ve cesur duruşunu takdirle karşıladık ve kendisine Halkın Kurtuluş Partisi olarak sonuna kadar destek vereceğiz. Kendisi de mücadelemizi izlediğini, özellikle Genel Başkanımız Nurullah Efe'nin cesur mücadelesini takip ettiğini ve takdir ettiğini belirtti; bu mücadeleye devam edeceğini ifade etti."