İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için itiraz geldi, karar değişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, 'dezenformasyon' suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Saymaz ve Ağırel, bugün adliyeye gelerek ifade verdi.

EV HAPSİ

İfadeleri alınan Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğince verilen 'imza atma' şeklindeki adli kontrol kararına başsavcılık itiraz etti. İtirazı değerlendiren 4. Sulh Ceza Hakimliği, her iki isim hakkında da 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.