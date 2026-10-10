İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için itiraz geldi, karar değişti - Son Dakika
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İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için itiraz geldi, karar değişti

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İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için itiraz geldi, karar değişti
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Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'dezenformasyon' suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifade veren gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, 'imza atma' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine Saymaz ve Ağrıel hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, 'dezenformasyon' suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Saymaz ve Ağırel, bugün adliyeye gelerek ifade verdi.

EV HAPSİ

İfadeleri alınan Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğince verilen 'imza atma' şeklindeki adli kontrol kararına başsavcılık itiraz etti. İtirazı değerlendiren 4. Sulh Ceza Hakimliği, her iki isim hakkında da 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

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Kaynak: DHA
Dezenformasyonİsmail SaymazMurat AğırelEv hapsi3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Sezgin Yavuz Sezgin Yavuz:
    paraları götürenler nerde.. tabiki tatilde ve yurt dışında yiyip içip bize gülüyorlar onlara kimse dokunmuyor isimleri bile açıklanmıyor 6 0 Yanıtla
  • Anıl Kırcı Anıl Kırcı:
    Gerçek gazetecilere uygulanan bu karar ayıptır , bu devranin hiç donneyecegini dusunuyorsunuz , ALLAH büyük 3 0 Yanıtla
  • xwng8t6xdk xwng8t6xdk:
    Hayır adil değil, İktidara ait olumsuz haber yapan herkese neden? 2 0 Yanıtla
  • cahituzumcu32 cahituzumcu32:
    doğrular ortaya çıkmasın kimse hırsızlığı halka anlatmasın ehani siz Allah'tan korkuyordunuz yüce rabbim herşeyi görüyor biliyor ona ne yapacaksınız 1 0 Yanıtla
  • Gencer Guney Gencer Guney:
    ?? TV çıkıp konuşmasın evinde otursun araştırmasın bilmesin duymasın görmesin, vay be foncular ne kadar nüfuslu kişilermiş, 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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