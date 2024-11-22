İspanya 5 Havayoluna 179 Milyon Euro Ceza Kesti - Son Dakika
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İspanya 5 Havayoluna 179 Milyon Euro Ceza Kesti

İspanya, 5 havayolu şirketine kötü niyetli uygulamalar nedeniyle toplam 179 milyon euro ceza verdi.

22.11.2024 13:16
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İspanya'da Tüketim Bakanlığı, "kötü niyetli uygulamalar" nedeniyle 5 havayolu şirketine toplamda 179 milyon avroluk para cezası kesti.

Tüketim Bakanlığından yapılan açıklamada, ucuz tarifeli havayolu şirketlerinden Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian ve Volotea'ya "El bagajı için ekstra ücret alınması veya bakmakla yükümlü olunan kişilere refakat için ücretli koltuk rezervasyonu yapılması gibi kötü niyetli uygulamalardan" dolayı para cezası kesildiği bildirildi.

Açıklamada, toplamda 179 milyon avroluk para cezasının en yükseğinin 107 milyon 775 bin 777 avroyla Ryanair'e verildiği, onu Vueling (39 milyon 264 bin 412 avro), Easyjet (29 milyon 94 bin 441 avro), Norwegian (1 milyon 610 bin avro) ve Volotea'nın (1 milyon 189 bin avro) takip ettiği kaydedildi.

Havayolu şirketlerine yönelik yaptırım yetkisinin Haziran 2022'de Devlet Genel İdaresi'nden alındığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu cezaların "tüketim alanında çok ciddi" olarak sınıflandırıldığı ve bu havayolu şirketlerinin aynı uygulamalara devam etmelerinin yasaklandığı vurgulandı.

Kaynak: AA

Havacılık, İspanya, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya 5 Havayoluna 179 Milyon Euro Ceza Kesti - Son Dakika

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