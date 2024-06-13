İspanya Başbakanı Sanchez: "Diğer Avrupa ülkelerine de Filistin'i tanımaları çağrısında bulunuyoruz" (1) - Son Dakika
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İspanya Başbakanı Sanchez: "Diğer Avrupa ülkelerine de Filistin'i tanımaları çağrısında bulunuyoruz" (1)

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail ve Filistin arasında kalıcı barışın sağlanması için tek yolun Filistin devletinin tanınması olduğunu belirterek, "Diğer Avrupa ülkelerine de Filistin'i tanımaları çağrısında bulunuyoruz, tek çıkış yolu bu." dedi.

13.06.2024 17:11
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail ve Filistin arasında kalıcı barışın sağlanması için tek yolun Filistin devletinin tanınması olduğunu belirterek, "Diğer Avrupa ülkelerine de Filistin'i tanımaları çağrısında bulunuyoruz, tek çıkış yolu bu." dedi.

Sanchez, başkent Madrid'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Pedro Sanchez, AA muhabirinin, "İsrail'in 8 aydır Gazze'deki soykırımına Batı dünyası sessiz kalırken siz Filistin devletini tanıdınız. Özellikle Avrupalı mevkidaşlarınızdan tepki aldınız mı? Cumhurbaşkanı'mız (Recep Tayyip Erdoğan) her fırsatta dünyaya Filistin'in tanınması için çağrı yapıyor, bu ülkelerin sayısının artması için Türkiye ile işbirliği yapar mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

Filistin'in tanınmasının bölgede kalıcı barışın sağlanması için tek çözüm yolu olduğunu ifade eden Sanchez, Norveç ve İrlanda ile Filistin devletini tanıma kararı aldıklarını, sonrasında Slovenya'nın kendilerine katıldığını hatırlatarak, "Diğer Avrupa ülkelerine de Filistin'i tanımaları çağrısında bulunuyoruz, tek çıkış yolu bu. Uluslararası camianın da bu konuda adım atması gerekiyor." dedi.

Sanchez, Türkiye ile Gazze konusunda aynı fikirlere sahip olduklarını ve işbirliğine devam edeceklerini kaydederek, "(Gazze'de) Kan dökülmesini durdurmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Sayın Erdoğan da aynı şeyi yapıyor, aynı yönde hareket ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Filistin, İspanya, İsrail, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya Başbakanı Sanchez: "Diğer Avrupa ülkelerine de Filistin'i tanımaları çağrısında bulunuyoruz" (1) - Son Dakika
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