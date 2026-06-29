İspanya'da 1 Milyon Düzensiz Göçmen Başvurdu - Son Dakika
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İspanya'da 1 Milyon Düzensiz Göçmen Başvurdu

İspanya\'da 1 Milyon Düzensiz Göçmen Başvurdu
29.06.2026 17:26
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İspanya'da düzensiz göçmenlerin yasal statü kazanma başvuruları 1 milyonu aştı, sürecin başarısı vurgulandı.

İspanya'da 1 milyondan fazla düzensiz göçmen, azınlık sol koalisyon hükümetinin çıkardığı kararname kapsamında yasal statü kazanmak için başvuru yaptı.

Hükümetin çıkardığı olağanüstü kararname ile 15 Nisan'da başlayan ve yarın sona erecek, düzensiz göçmenlerin yasal olarak oturma ve çalışma izni alabilmelerini sağlayan başvuru sürecine katılanların sayısının, beklentilerin iki katı üstüne çıkarak 1 milyonu aştığı belirtildi.

Hükümet, başlangıçta 500 bin kadar düzensiz göçmenin başvuru yapacağını öngörüyordu.

Hükümet Sözcüsü, Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göçmenler Bakanı Elma Saiz, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenlere yasal statü kazandırma sürecinin "başarılı geçtiğini" söyledi.

Anamuhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP), düzensiz göçmenlere yasal statü getirilmesini "Avrupa Birliği'nin ortak standartlarına aykırı olduğu" gerekçesiyle Brüksel'e şikayet etmesini eleştiren Saiz, muhalefetin sorumsuzca hareket ettiğini savundu.

Saiz, yapılan başvurularla ilgili tam sayının hafta sonunda açıklanmasının beklendiğini duyurdu.

İspanyol basını ise sivil toplum kuruluşlarından aldıkları bilgilere dayanarak, yasal statüye geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin başvurularının 1,2 milyonu bulduğunu belirtti.

Başbakan Pedro Sanchez, bu yasallaştırma sürecine ilişkin yarın yapılacak bir etkinliğe katılacak.

İspanya'da düzensiz göçmenlerin yasallaştırılması

Meclis'te çoğunluğu olmayan hükümet, Bakanlar Kurulu'nda kabul ettiği olağanüstü kararname gereği, 1 Ocak 2026 tarihinden önce İspanya'ya giriş yapan, burada en az 5 ay kesintisiz kalan, suç kayıtları olmayan ve kamu düzeni için herhangi bir tehdit teşkil etmeyen tüm düzensiz göçmenlere, oturma ve çalışma izni verilmesi için başvuru süreci başlatmıştı.

Avrupa Parlamentosu'ndaki sağcı ve aşırı sağcı gruplar, İspanya hükümetinin düzensiz göçmenleri yasallaştırmasını eleştiren açıklamalar yapmıştı.

İspanya nüfusunun yüzde 20'sini göçmenler oluşturuyor

Resmi verilere göre İspanya'da yaşayan yabancıların sayısı 2002'den bu yana iki kat artarken, mevcut durumda ülke nüfusunun yüzde 20'sini göçmenler oluşturuyor.

Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INE) son verilerine göre, İspanya'da nüfusun beşte birini oluşturan 10 milyon yabancı ülke doğumlu kişi yaşıyor.

Son üç yılda yabancı ülke doğumluların sayısı 2 milyon artarken, ülkede oluşturulan yeni istihdamın yüzde 43'ünü göçmenler oluşturdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'da 1 Milyon Düzensiz Göçmen Başvurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emrah Kemal Tunç Emrah Kemal Tunç:
    Bu İspanya olayını biraz garip buldum açıkçası. Yani başvuruların iki katı olması, hükümetin planladığından fazla olması enteresan değil mi? Acaba arkasında başka menfaatler var mı, işçi piyasasını düzenleme filan mı? Neyse, Sanchez haftaya açıklama yapacakymış, bakalım neler çıkacak ortaya. 0 0 Yanıtla
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