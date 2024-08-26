İspanya'da İslamofobik Belediye Başkanına Para Cezası - Son Dakika
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İspanya'da İslamofobik Belediye Başkanına Para Cezası

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetim hükümeti, Müslümanlara hakaret eden aşırı sağcı bir belediye başkanına 10 bin avro para cezası verdi. Katalonya'da yaşayan Müslümanlar, Katalan kimliği için bir tehdit olarak gösterilmişti.

26.08.2024 16:47
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İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetim hükümeti, katıldığı bir televizyon programında Müslümanlara hakaret eden aşırı sağcı bir belediye başkanına 10 bin avro para cezası verdi.

Katalonya'nın Girona kentine bağlı Ripoll ilçesinin belediye başkanı olan ve Katalan milliyetçiliği yapan aşırı sağcı Aliança Catalana partisinden Katalonya yerel parlamentosunda milletvekili olarak görev yapan Silvia Orriols, İslamofobik açıklamalarının ardından hakkında açılan soruşturma kapsamında para cezası aldı.

Katalonya bölgesinde yürürlükte olan İslamofobi ve yabancı düşmanlığıyla mücadeleyi öngören yasa gereği 10 bin avro para cezası alan Orriols, 8TV televizyonuna verdiği demeçte, Katalonya'da yaşayan Müslümanları "Katalan kimliği için bir tehdit" olarak göstermişti.

Orriols, yaptığı yazılı açıklamada, "aldığı cezanın ifade özgürlüğüne saldırı" olduğunu savundu.

İspanya'da Müslümanların en fazla yaşadığı bölge olan Katalonya'da resmi kayıtlara göre 700 bine yakın Müslüman bulunuyor.

Kaynak: AA

İspanya, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

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