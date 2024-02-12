İspanya\'da İsrail\'e Silah Satışı Devam Ediyor

İspanya'da, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in "askıya alındı" açıklamalarına rağmen İsrail'e askeri mühimmat satışının devam ettiğinin ortaya çıkması büyük tepki aldı.
"Centro Delas" adlı dünyada barışa ilişkin uluslararası çalışmalar yapan bağımsız kurumca, Comex dış ticaret sitesindeki verilerine göre yapılan açıklama doğrultusunda, bir İspanyol şirketinin 987 bin avro karşılığında Kasım 2023'te İsrail'e askeri mühimmat satışı yaptığı ortaya çıktı.
Dışişleri Bakanı Albares'in şimdiye kadarki açıklamalarında birçok kez yinelediği, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'e silah ve askeri mühimmat satışının askıya alındığına" ilişkin sözleri, Comex'deki verilerle yalanlanmış olurken; koalisyon hükümetine dışarıdan ve içeriden sert eleştiriler geldi.
Azınlık sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar Partisinin Meclis Sözcüsü İnigo Errejon, X hesabından, "Silah satışına uygulanan ambargonun tam ve kalıcı olması gerekiyor. Gazze'deki soykırımı durdurmalıyız." paylaşımında bulundu.
"İspanya'da üretilen tek bir kurşun, tek bir silah İsrail'e gidemez"
Sumar Partisinden olan Kültür Bakanı Ernest Urtasun da basına yaptığı değerlendirmede, 7 Ekim 2023 sonrasına ait İsrail'e silah ve askeri mühimmat satışıyla ilgili tüm ruhsatların iptal edilmesi gerektiğini belirterek, "İspanya'da üretilen tek bir kurşun, tek bir silah İsrail'e gidemez. İsrail'e silah satışında tam bir ambargo uygulanmasında ısrar ediyoruz." diye konuştu.
Sumar Partisince de benzer şekilde X hesabından, "İsrail'de tarihindeki en aşırıcı hükümetin iş başında olduğu ve silah satın alımının etkili ve acil şekilde askıya alınması gerektiği" vurgulanarak, "Bahane yok. Sözlerden eylemlere geçmeliyiz." açıklamasında bulunuldu.
"Belge, PSOE'nin yalancılığını ve ikiyüzlülüğünü gösteriyor"
Filistin politikasında kendisine yeterince söz hakkı verilmediği için Sumar ittifakından çıkarak, hükümete dışarıdan destek veren Podemos Partisinin Sekreteri Pablo Fernandez de iktidarın büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisini (PSOE) suçladı.
Fernandez, "Ortaya çıkarılan bu belge, PSOE'nin yalancılığını ve ikiyüzlülüğünü gösteriyor. İspanya hükümeti, İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırımı finanse ediyor. Podemos olarak, silah satışına ambargo getirmesini, İsrail hükümetine yaptırımlar uygulamasını ve bu ülkeyle diplomatik ilişkileri kesmesini istiyoruz." diye konuştu.
Diğer yandan bazı sivil toplum örgütlerinin girişimiyle Madrid'deki Dışişleri Bakanlığı binası önünde gösteri organize edilerek, hem silah satışına halen izin verdiği için İspanya hükümeti hem de Gazze'ye yönelik saldırılarından ötürü İsrail'e tepki gösterildi.
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