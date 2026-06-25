İspanya\'da Rekor Sıcaklık

MADRİD, 25 Haziran (Xinhua) -- İspanya anakarasında haziran ayı için 1950 yılından bu yana kaydedilen en yüksek günlük ortalama sıcaklığa ulaşıldı.

İspanya Meteoroloji Ajansı'nın çarşamba günü yayımladığı ön verilere göre, rekor sıcaklıklar Avrupa'nın büyük bölümünü etkisi altına alan erken yaz sıcak hava dalgası sırasında kaydedildi. Birçok Avrupa ülkesinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı.

Ajans, pazartesi günü ülke genelindeki 828 meteoroloji istasyonundan 100'den fazlasında 40 derece ve üzeri sıcaklık ölçüldüğünü bildirdi. Aşırı sıcakların yalnızca ülkenin güneyini değil, normalde daha serin olan kuzey bölgelerini de etkilediği belirtildi.

En yüksek sıcaklık, termometrelerin 45,1 dereceyi gösterdiği güneydeki Andujar kasabasında kaydedildi. Katalonya'nın bazı bölgelerinde ve Ebro Nehri Vadisi boyunca da sıcaklıklar 42 derecenin üzerine çıktı.

Sıcak hava dalgası olağanüstü sıcak geceleri de beraberinde getirdi. Yaklaşık 30 meteoroloji istasyonunda pazartesi gecesinden salı sabahına kadar sıcaklıklar 25 derecenin üzerinde seyrederken, ülkenin güneydoğusundaki Almeria kıyılarının bazı kesimlerinde minimum sıcaklık üç gece üst üste 30 derecenin üzerinde ölçüldü. Bu durum, İber Yarımadası'nda haziran ayı için olağanüstü olarak değerlendirildi.

Ajansa göre, sıcaklıkların ortalama 6 derece düşmesiyle birlikte sıcak hava dalgasının perşembe gününden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.