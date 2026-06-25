İspanya'da Rekor Sıcaklık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya'da Rekor Sıcaklık

İspanya\'da Rekor Sıcaklık
25.06.2026 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya, haziranda 1950'den beri en yüksek sıcaklıkları kaydetti, 45.1 dereceyi aştı.

MADRİD, 25 Haziran (Xinhua) -- İspanya anakarasında haziran ayı için 1950 yılından bu yana kaydedilen en yüksek günlük ortalama sıcaklığa ulaşıldı.

İspanya Meteoroloji Ajansı'nın çarşamba günü yayımladığı ön verilere göre, rekor sıcaklıklar Avrupa'nın büyük bölümünü etkisi altına alan erken yaz sıcak hava dalgası sırasında kaydedildi. Birçok Avrupa ülkesinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı.

Ajans, pazartesi günü ülke genelindeki 828 meteoroloji istasyonundan 100'den fazlasında 40 derece ve üzeri sıcaklık ölçüldüğünü bildirdi. Aşırı sıcakların yalnızca ülkenin güneyini değil, normalde daha serin olan kuzey bölgelerini de etkilediği belirtildi.

En yüksek sıcaklık, termometrelerin 45,1 dereceyi gösterdiği güneydeki Andujar kasabasında kaydedildi. Katalonya'nın bazı bölgelerinde ve Ebro Nehri Vadisi boyunca da sıcaklıklar 42 derecenin üzerine çıktı.

Sıcak hava dalgası olağanüstü sıcak geceleri de beraberinde getirdi. Yaklaşık 30 meteoroloji istasyonunda pazartesi gecesinden salı sabahına kadar sıcaklıklar 25 derecenin üzerinde seyrederken, ülkenin güneydoğusundaki Almeria kıyılarının bazı kesimlerinde minimum sıcaklık üç gece üst üste 30 derecenin üzerinde ölçüldü. Bu durum, İber Yarımadası'nda haziran ayı için olağanüstü olarak değerlendirildi.

Ajansa göre, sıcaklıkların ortalama 6 derece düşmesiyle birlikte sıcak hava dalgasının perşembe gününden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Hava Durumu, İspanya, Güncel, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'da Rekor Sıcaklık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin İran’a yönelik operasyonları sırasında İtalya’daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
Kartal’da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı Kartal'da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi
İddia: Trump’ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye’ye jet motoru satacak İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak
Van’ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı Van'ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı
Fenerbahçe’de Kante depremi Kabul etmezse yollar ayrılacak Fenerbahçe'de Kante depremi! Kabul etmezse yollar ayrılacak

15:39
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
15:16
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
14:13
İletişim Başkanlığı: Macron’un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
13:56
Esenyurt’taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
13:21
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 16:06:15. #7.13#
SON DAKİKA: İspanya'da Rekor Sıcaklık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.