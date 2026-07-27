İspanya\'da Tarihi Orman Yangınları

MADRİD, 27 Temmuz (Xinhua) -- İspanya'nın orta kesimlerinde etkili olan orman yangınları pazar günü de şiddetini sürdürdü. Avila eyaletinde yaklaşık 50.000 hektarlık alanın kül olmasına yol açan yangın, ülke tarihindeki en büyük orman yangını olarak kayda geçti.

Üçüncü Başbakan Yardımcısı ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı Sara Aagesen, Madrid bölgesi ile Avila ve Toledo eyaletlerini etkileyen orman yangınlarında 77.000 hektardan fazla alanın yandığını belirtti.

Yangından en çok etkilenen bu üç bölgedeki 46 belediyede yaklaşık 100.000 kişiye tahliye ya da evlerini terk etmeme talimatı verildi. Hafta sonu ülkenin doğusundaki Castellon eyaletinde çıkan yangın ise 18 belediyede 16.000'den fazla kişiyi etkiledi.

Binlerce itfaiyeci, İspanya Askeri Acil Durum Birimi'nin yanı sıra yangın söndürme uçakları ve helikopterlerinin desteğiyle yangınla mücadeleye pazar günü de devam etti.

Pazar günü yangından etkilenen bölgeleri ziyaret eden Başbakan Pedro Sanchez, itfaiyecilerin karşılaştığı "son derece karmaşık" zorluklara rağmen genel durumun olumlu yönde geliştiğini ve yangınların kısmen kontrol altına alındığını söyledi.

Kral VI. Felipe ve Kraliçe Letizia da afet bölgesini ziyaret ederek müdahale çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kral ve kraliçe, etkilenen bölge sakinlerine ve ateş hattında görev yapan personele desteklerini iletti.

İspanya Ekolojik Dönüşüm Bakanlığı'nın verilerine göre, 24 Temmuz itibarıyla ülke genelinde orman yangınlarında toplam 172.453 hektar alan kül oldu.