Mbappe'nin sevgilisinin görüntüleri ortalığı karıştırdı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin sevgilisi İspanyol oyuncu Ester Exposito'nun teknede farklı erkeklerle çekilen görüntüleri yeniden gündeme geldi. Görüntüleri yeni sanan bazı kullanıcılar, "Mbappe'yi aldatıyor mu?" yorumları yaparken, videonun gerçeği kısa süre sonra ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER 2021 YILINA AİT ÇIKTI

Exposito'nun teknede farklı erkeklerle vakit geçirdiği görüntülerin yeni olmadığı ve 2021 yılında çekildiği ortaya çıktı. Görüntülerin yıllar öncesine ait olduğunun anlaşılmasıyla birlikte yapılan "aldatma" yorumlarının da gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

"MBAPPE GÖRMESİN"

Videonun 2021 yılına ait olduğu ortaya çıkmasına rağmen esprili yorumlar devam etti. Bazı kullanıcılar görüntülere "Mbappe görmesin" şeklinde yorumlarda bulundu.