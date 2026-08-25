Mbappe'nin sevgilisinin görüntüleri ortalığı karıştırdı! Gerçek sonradan ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mbappe'nin sevgilisinin görüntüleri ortalığı karıştırdı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kylian Mbappe'nin sevgilisi Ester Exposito'nun teknede farklı erkeklerle görüntüleri "Mbappe'yi aldatıyor mu?" yorumlarını beraberinde getirdi. Ancak görüntülerin 2021 yılına ait olduğu ortaya çıkarken, bazı kullanıcıların "Mbappe görmesin" yorumları dikkat çekti.

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin sevgilisi İspanyol oyuncu Ester Exposito'nun teknede farklı erkeklerle çekilen görüntüleri yeniden gündeme geldi. Görüntüleri yeni sanan bazı kullanıcılar, "Mbappe'yi aldatıyor mu?" yorumları yaparken, videonun gerçeği kısa süre sonra ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER 2021 YILINA AİT ÇIKTI

Exposito'nun teknede farklı erkeklerle vakit geçirdiği görüntülerin yeni olmadığı ve 2021 yılında çekildiği ortaya çıktı. Görüntülerin yıllar öncesine ait olduğunun anlaşılmasıyla birlikte yapılan "aldatma" yorumlarının da gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

"MBAPPE GÖRMESİN"

Videonun 2021 yılına ait olduğu ortaya çıkmasına rağmen esprili yorumlar devam etti. Bazı kullanıcılar görüntülere "Mbappe görmesin" şeklinde yorumlarda bulundu.

Mbappe'nin sevgilisinin görüntüleri ortalığı karıştırdı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Mbappe'nin sevgilisinin görüntüleri ortalığı karıştırdı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Mbappe'nin sevgilisinin görüntüleri ortalığı karıştırdı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Mbappe'nin sevgilisinin görüntüleri ortalığı karıştırdı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Mbappe'nin sevgilisinin görüntüleri ortalığı karıştırdı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Kylian Mbappe, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mbappe'nin sevgilisinin görüntüleri ortalığı karıştırdı! Gerçek sonradan ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hasan null Hasan null:
    Ahlak dizaynerliğidir bunun adı. Bunları biriktirip bir yerlere bildirmek lazım. Bir silkelenmeniz gerekiyor. 0 0 Yanıtla
  • 5130387 5130387:
    Amin.olanin Dini olmaz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melis Sezen rotayı yeşil sahalara çevirdi Melis Sezen rotayı yeşil sahalara çevirdi
İdris Naim Şahin’e tahsisli iki aracın daha şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi İdris Naim Şahin'e tahsisli iki aracın daha şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi
Yıldız isim Beşiktaş’a gelebilmek için takımına rest çekti: Antrenmanlara çıkmıyor Yıldız isim Beşiktaş'a gelebilmek için takımına rest çekti: Antrenmanlara çıkmıyor
Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa’da mücadele edecek Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa'da mücadele edecek
Kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu’ndan ilk açıklama Kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk açıklama
Aziz İhsan Aktaş davasında karar İki isim örgüt suçlamasından beraat etti Aziz İhsan Aktaş davasında karar! İki isim örgüt suçlamasından beraat etti
Transfer bitti Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor Transfer bitti! Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor
Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe’ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşırız Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırız
11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı 11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı
10 yıllık sır çözüldü: Aynur Kanbur’un 4 katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet 10 yıllık sır çözüldü: Aynur Kanbur'un 4 katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet
Ordu’da dere kenarında 2 kız kardeşin cansız bedeni bulundu Ordu'da dere kenarında 2 kız kardeşin cansız bedeni bulundu
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçti

10:35
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
10:31
Bu takıma yan bakılmıyor 3’te 3 yaptı, liderliği kaptı
Bu takıma yan bakılmıyor! 3'te 3 yaptı, liderliği kaptı
10:31
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
10:30
Bülent Ersoy: Haddini bilmeyene haddini bildirdim
Bülent Ersoy: Haddini bilmeyene haddini bildirdim!
10:10
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
10:04
DinamikPay’a el konuldu 13 kişi gözaltında
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında
09:59
’Rıdvan Abi’ tutuklandı, yapılan yorumlar bomba
'Rıdvan Abi' tutuklandı, yapılan yorumlar bomba
09:43
Kuytulcular operasyonunda kan donduran detaylar İran modeli casusluk ve sözde mahkemeler
Kuytulcular operasyonunda kan donduran detaylar! İran modeli casusluk ve sözde mahkemeler
09:41
ABD’den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz
ABD'den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı! Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz
09:02
Alihan Kuriş operasyonunda 3. dalga 54 gözaltı, 11 şirkete kayyum kararı
Alihan Kuriş operasyonunda 3. dalga! 54 gözaltı, 11 şirkete kayyum kararı
08:29
Aziz Yıldırım’dan açık çek Servet dağıtacak
Aziz Yıldırım'dan açık çek! Servet dağıtacak
07:37
Dünyayı alarma geçiren restleşme ABD yaptırımı başlattı, İran saldırı mesajı verdi
Dünyayı alarma geçiren restleşme! ABD yaptırımı başlattı, İran saldırı mesajı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 10:48:47. #7.13#
SON DAKİKA: Mbappe'nin sevgilisinin görüntüleri ortalığı karıştırdı! Gerçek sonradan ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.