İspanya'da tren kazasında ölü sayısı 69'a çıktı, eski bakan da yaşamını yitirdi - Son Dakika
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İspanya'da tren kazasında ölü sayısı 69'a çıktı, eski bakan da yaşamını yitirdi

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İspanya'nın Toledo kenti yakınlarında iki hızlı trenin çarpıştığı kazada can kaybı 69'a yükseldi; ölenler arasında eski bakan Maria Fatima Banez Garcia da bulunuyor. İspanya'da üç günlük yas bugün başladı, 110 yaralıdan 60'ı taburcu edildi, 50'sinin tedavisi sürüyor.

İspanya'nın Toledo kenti yakınlarında 2 hızlı yolcu treninin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 69'a yükseldi.

Hızlı tren kazasının meydana geldiği Kastilya La Mancha özerk bölgesindeki hükümet tarafından yapılan açıklamada, hastanedeki yaralılardan birinin ölümüyle birlikte kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a yükseldiği belirtildi.

Yerel yönetim yetkilileri, kaza sonrası tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan 110 yaralıdan 60'ının taburcu edildiğini, 50'sinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Ağır yaralı olan 4 kişinin sağlık durumlarının da iyiye gittiği bilgisi verildi.

Diğer yandan, kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespitlerine ilişkin çalışmalar da devam ediyor.

544 yolcunun bulunduğu trenlerde, Çin, Japonya, Filipinler, İtalya gibi yabancı ülkelerin vatandaşlarının da olduğu, ölenlerden birinin Arjantinli olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Kazada hayatını kaybedenler arasında 2011-2018 yıllarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Sağlık Bakanı olarak görev yapan Maria Fatima Banez Garcia da bulunuyor.

Öte yandan, kaza dolayısıyla İspanya'da ilan edilen 3 günlük yas süresi bugün başladı.

Kral 6. Felipe'nin bugün kaza yerine gideceği açıklandı.

Başbakan Pedro Sanchez, Toledo'daki Entegre Operasyonel Koordinasyon Merkezi'nde (CECOPI) düzenlenen acil durum müdahale izleme ve koordinasyon toplantısına katıldıktan sonra yaptığı açıklamada, tren kazasının her detayını aydınlatmak ve güvenliği güçlendirmek için hükümetin tüm kademelerinin gece gündüz çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Kaza sonrası aşırı sağın istifasını istediği Ulaştırma Bakanı Oscar Puente'ye destek veren Sanchez, yardım çalışmalarına katılan, aralarında askerlerin de bulunduğu 827 kişiye teşekkür etti.

Toledo yakınlarındaki Urda ve Los Yebenes mevkileri arasında 28 Ekim'de 2 hızlı trenin çarpıştığı kazadan dolayı Madrid-Endülüs hattındaki tren bileti satışları aralık ayına kadar durduruldu.

Kazanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, 2 kilometreye kadar görüntü alma yasağı getirildi.

Şimdiye kadar yapılan tüm resmi açıklamalarda soruşturması devam eden kazaya ana kontrol merkezindeki insan hatasının neden olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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