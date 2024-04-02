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İspanya'da Yağışlarla Kuraklık Hafifledi - Son Dakika
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İspanya'da Yağışlarla Kuraklık Hafifledi

İspanya'da son yıllarda giderek büyüyen kuraklık sorunu, son iki haftadır devam eden yağışlarla biraz olsun hafifledi. Paskalya tatilinde metrekareye 100 litrenin üzerine çıkan yağışlar, ülke genelindeki baraj ve göletlerdeki su rezervlerinin ortalama kapasitesini yüzde 63,1'e yükseltti. Endülüs bölgesi, yaz boyunca gemiyle su taşıma ihtiyacının olmayacağını duyurdu. Katalonya ise kuraklıkla mücadelede acil durumun devam edeceğini açıkladı.

02.04.2024 14:35  Güncelleme: 14:35
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İspanya'da başta Katalonya ve Endülüs bölgeleri olmak üzere ülkenin farklı yerlerinde son yıllarda giderek büyüyen kuraklık sorunu, son iki haftadır devam eden yağışlarla biraz olsun hafifledi.

İspanya Meteoroloji Enstitüsü ve Ekolojik Geçiş Bakanlığının rakamlarına göre, özellikle Paskalya tatilinin olduğu 24-31 Mart'ta metrekareye 100 litrenin üzerine çıkan yağışların etkisiyle ülke genelindeki baraj ve göletlerdeki su rezervlerinin ortalama kapasitesi, yüzde 63,1'e yükseldi.

Sadece bir hafta öncesine oranla 5,3 puan artan su rezervlerinin kuraklıkla mücadelede umut verdiği, Endülüs bölgesinin önceden açıkladığı yaz boyunca gemiyle su taşıma ihtiyacına gerek kalmadığı duyuruldu.

Endülüs'ün en büyük su kaynağı olan Guadalquivir havzasında suyun bin hektometreküpten fazla yükseldiği bilgisi verildi.

Yağışlar Katalonya'daki önemli su kaynakları olan Sau ve Baells göletlerindeki rezervleri de artırsa da, Katalonya özerk yönetim hükümeti kuraklığa karşı şubat ayından bu yana 239 yerleşim yerinde uygulanan acil durumun devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: AA

Paskalya, İspanya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'da Yağışlarla Kuraklık Hafifledi - Son Dakika

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