İspanya'dan Destek Mesajı

(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Umman Sultanı ve Katar Emiri ile görüştüğünü belirterek, ülkelerinin maruz kaldığı saldırılar karşısında İspanya'nın dayanışma ve desteğini ilettiğini açıkladı.

Sanchez, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Umman Sultanı ve Katar Emiri ile de görüşerek ülkelerinin maruz kaldığı haksız saldırılar karşısında İspanya'nın dayanışmasını ve desteğini ilettim" ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı açıklamasında "Hiçbir ülkenin egemenliğine yönelik saldırı cezasız kalmamalıdır. Füzeler ve insansız hava araçları yalnızca korku yayar ve masum insanların hayatını riske atar. Hepimizin hak ettiği barış ve güvenliği inşa etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.