İspanya'dan İsrail'e Batı Şeria Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İspanya'dan İsrail'e Batı Şeria Tepkisi

İspanya, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak açıklamalarını reddetti, uluslararası hukuka atıfta bulundu.

14.11.2024 03:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya hükümeti, İsrail hükümetinin Batı Şeria'nın ilhakı yönündeki açıklamalarını "kesinlikle reddettiğini" açıkladı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, 2025 yılının işgal altındaki "Batı Şeria'nın ilhak yılı" olacağı yönündeki açıklamalarının net bir şekilde kabul edilmediği belirtildi.

"Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin yasa dışı olduğu ve mümkün olan en kısa sürede sona ermesi gerektiği yönündeki kararı"na atıfta bulunulan açıklamada, söz konusu yerleşimlerin "uluslararası hukuka tamamen aykırı, iki devletli çözümü zorlaştıran ve barışa engel teşkil eden" nitelikte olduğu vurgulandı.

İspanya hükümeti, İsrailli Bakan Smotrich'in açıklamalarını "kışkırtıcı ve bölgesel gerilimin gerekli şekilde azaltılmasına engel olduğunu" belirtti.

Smotrich, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nin 11 Kasım'daki grup toplantısında, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini ve 2025'in Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağını öne sürmüştü.

Smotrich, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemesi için bir "fırsat" olduğunu savunmuştu.

27 Ekim'de Kudüs'te bir konferansta yaptığı konuşmada da Smotrich, Gazze ve Batı Şeria'nın "etkili bir şekilde ilhak edilmesi" çağrısı yapmış ve Batı Şeria'nın iç bölgelerine yeni yerleşimler kurularak Filistinlilerin bölgeden sürülmesini istemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Batı Şeria, Politika, İspanya, Güncel, İsrail, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'dan İsrail'e Batı Şeria Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:08 Ankara’nın ardından İBB’nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı Ankara'nın ardından İBB'nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı
00:55 Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı
23:34 Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti
20:58 Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
10:21 Prenses Diana’nın şoföründen yıllar sonra çok konuşulacak itiraf Prenses Diana'nın şoföründen yıllar sonra çok konuşulacak itiraf
10:01 Tarihi anlaşma ocak ayında: Galatasaray, Osimhen için her şeyi yapıyor Tarihi anlaşma ocak ayında: Galatasaray, Osimhen için her şeyi yapıyor
09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
09:43 İşte memur ve emekli zamları için en güçlü senaryolar İşte memur ve emekli zamları için en güçlü senaryolar
09:38 Altın fiyatları yeniden yükselme çabasında Altın fiyatları yeniden yükselme çabasında
09:37 Esenyurt’ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı Esenyurt'ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı
09:23 İki ünlü markanın balları sahte çıktı İki ünlü markanın balları sahte çıktı
09:20 Filistin’e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor Filistin'e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 03:44:38. #1.13#
SON DAKİKA: İspanya'dan İsrail'e Batı Şeria Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.